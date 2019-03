Tvrdý verdikt ji srazil na kolena a několik dní nekomunikovala ani se svým právníkem. Tereza Hlůšková (22) zjevně nemůže vydýchat, že si má v pákistánském kriminále odsedět bezmála devět let za pašování heroinu a patrně z toho viní svého právního zástupce! Důvěryhodný zdroj Blesku prozradil, že ho chce vyměnit za opravdové eso ve svém oboru! Má to ale háček...

Celou dobu doufala, že ji zprostí viny, více než rok po zadržení se však dočkala zdrcujícího verdiktu. Tereza Hlůšková (22), kterou loni v lednu zadrželi na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu, si má odsedět osm let a osm měsíců. Mladá Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu ve výši 113.000 pákistánských rupií (asi 18.200 Kč). Jejího údajného „komplice“ Shoaiba Hafeeze Khana však soud viny zprostil pro nedostatek usvědčujících důkazů.

Po zdrcujícím verdiktu přestala komunikovat. Tereza nepodala ani odvolání!

Státní zástupce Aftab Ahmed se chce proti rozsudku odvolat. Trest pro Terezu mu přijde příliš mírný. V plánu to má i Tereza, která se ale po vynesení verdiktu uzavřela před vnějším světem a její právník si stěžoval, že mu neposlala zpět podepsané dokumenty k odvolání. A teď se ukázalo proč!

Tereza odvolání podat plánuje, avšak již za pomoci nového obhájce. Ten minulý ji zřejmě zklamal. „Myslím, že s ním nebyla spokojená, proto chce nového právníka,“ pověděl pro Blesk.cz pákistánský zpravodaj Arshad Ali. „Před dvěma dny prostřednictvím třetí osoby kontaktovala nového obhájce jménem Naveed Khan Afridi,“ dodal.

Podle důvěryhodného zdroje je uvedený právník opravdovou špičkou ve svém oboru. "Naveed Khan je nejvyhlášenějším advokátem pro drogové delikty," vysvětlil Ali. Uzavření dohody s Terezou má však háček. "A proto je jeho odměna velmi vysoká. Nejdříve po ní chce peníze a až pak za ni podá odvolání," dodal novinář.

České ministerstvo zahraničí oznámilo, že udělá všechno pro to, aby si Tereza odpykala trest v Česku, pokud o to požádá. Přestože v současnosti smlouva mezi ČR a Pákistánem o předávání odsouzených neplatí, ministerstvo se jí bude snažit dojednat. Češku však může potkat daleko horší osud, jelikož právník obžaloby chce proti rozsudku podat odvolání a požádat o přísnější trest. Nejraději by viděl Terezu za mřížemi pákistánského vězení na doživotí.