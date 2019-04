Šokující zpráva pro Terezu: Rozsudek už za 4 dny?

Když pákistánští celníci v lednu 2018 oznámili zatčení Češky Terezy Hlůškové kvůli pašování heroinu, nikdo nemohl mít tušení, do jakých rozměrů kauza naroste. Tereza čekala na rozsudek 14 měsíců, během kterých se zúčastnila několika desítek soudních stání.

Špičky pákistánské justice považují dobu, která uplynula od vznesení obvinění k vynesení rozsudku, za nepřiměřenou, a tak vydaly nařízení, díky kterému by mělo být v podobných případech v budoucnu rozhodnuto v mnohem kratší době.

Předseda pákistánského Nejvyššího soudu Asíf Saíd Khan Khosa vyslyšel Tereziny stížnosti na délku procesu a zasadil se, aby se podobná situace už neopakovala.

„Asíf Khosa po problémech s Tereziným procesem nařídil, že v případech drogové kriminality musí být nově rozhodnuto o vině do čtyř dnů od vznesení obvinění,“ vysvětlil Blesku pákistánský novinář Alí Aršád. Nařízení se netýká jen provincie Pandžáb, kde celníci Terezu zatkli, ale celého Pákistánu.

Má ale česká pašeračka šanci, že se „lex Tereza“ nějak dotkne i jí samotné? „Tereza má bohužel smůlu, na rozsudek musela počkat přes rok. Nové rozhodnutí platí od pondělí,“ dodal Aršád.

Není jasné, jestli by Tereze zkrácené řízení pomohlo. Celníci totiž mladou Češku chytili přímo při činu, heroin vytáhli z jejího kufru přímo před ní. Během čtyř dní by navíc na svou stranu určitě nedokázala dostat pákistánskou veřejnost tak, jak se jí to podařilo během roku protrpěného za mřížemi.

Tereza se v Pákistánu do jisté míry těšila statusu celebrit. Každé jednání soudu v jejím případu vyvolával obrovskou mediální pozornost, a soudce se tak mohl rozhodovat pod tlakem veřejnosti, které pašeračka přirostla k srdci.

Tereza si samozřejmě nezískala sympatie úplně všech Pákistánců, například státní zástupce Aftab Ahmed ji rozhodně nešetřil a opakovaně pro ni žádal co nejpřísnější trest. Osm let a osm měsíců, které Tereza nakonec vyfasovala, se mu zdají příliš mírné, a proto podal odvolání k Vrchnímu soudu. Stejně učinila i Tereza, která žádá o propuštění. Rozsudek je proto zatím nepravomocný.

