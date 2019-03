Tereza skončila v base, její »komplic« na svobodě: Proč ho očistili?!

Zatímco Tereza Hlůšková (22) od soudce Šahzáda Razy vyfasovala osm let a osm měsíců, spoluobžalovaný Shoaib Hafeez Khan od soudu odešel s čistým štítem. Státní zástupce Aftab Ahmed podle Razy fatálně selhal a nedokázal předložit jediný důkaz, který by mezi Terezou a Shoaibem prokázal jakoukoliv spojitost. Jak je to možné?