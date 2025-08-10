„Komín je starý zhruba 100 let a už od 60. let se nepoužívá. V poslední době se na něm objevily výrazné praskliny, které by mohly vést k jeho pádu. Protože komín přímo sousedí s kopulí, která se teď opravuje, hrozí, že by mohl ohrozit i tuto část budovy a stavební dělníky, kteří v Bredě budou pracovat,“ uvedl mluvčí města Roman Konečný.
Stavební firma polovinu komína, který je součástí památkově chráněné budovy, rozebere. „A to ručně, cihlu po cihle. Ty nepoškozené se očistí a uskladní pro další využití. Spodní část komína se pak zpevní speciálními kovovými obručemi. Zároveň bude pokračovat průzkum, co praskliny způsobilo. Demontáž horní části by měla skončit do poloviny září,“ dodal mluvčí.
Následně se komín znovu postaví. „V rámci rekonstrukce celé Bredy se počítá s tím, že v něm povede například vzduchotechnika,“ vysvětlil Konečný.
Mistrovská kopule
Přípravné práce na opravu kopule začaly nedávno. „Jde o technicky náročný zásah. Kopuli čeká důkladné vyčištění, stabilizace teracových omítek, opravy betonových žeber, výměna klempířských prvků a sanace navazujících střešních částí. Práce by měly být hotovy do pěti měsíců,“ vypočetl Konečný.
Po dokončení této fáze restaurátoři začnou vyměňovat luxfery. Až poté se může odstranit ochranná plachta, která kopuli zakrývá. „Středová rozeta kopule je tvořena půlkruhy a kružnicemi, které vytvářejí šesticípý květ. Některé části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Celý mechanismus je ovladatelný z vrcholu kopule,“ uvedla vedoucí oddělení památkové péče Lucie Častulíková.
Ve své době největší
V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Stavba z roku 1927, která vznikla přestavbou původního obchodního domu, dlouho chátrala. Kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun.
Celkové náklady na rekonstrukci před lety měly být původně okolo 300 milionů, nyní jsou o 200 milionů vyšší. Po opravě by budova měla nabídnout tržnici, restauraci, kavárnu i prostory k pronájmu. Architekti rovněž počítají s vytvořením náměstí před objektem.
VIDEO: Rekonstrukce ostravského Oblouku za 100 milionů na časosběrném videu. (2022)
Rekonstrukce ostravského Oblouku za 100 milionů na časosběrném videu. Ostrava