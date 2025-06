V Opavě začala stavba mostu ve frekventované Ratibořské ulici. Původní most poškodila loni v září povodeň a statik nařídil jeho demolici. Práce potrvají 150 dnů. Nový most za 55 milionů by měl být otevřen počátkem listopadu.

Řidiči a pěší nyní využívají provizorní most, který bude v provozu po téměř celou stavbu nové konstrukce.

„Začínáme bouracími pracemi. Celá filozofie je taková, abychom po maximální možnou dobu nechali Opavu žít s jejím centrálním mostem. Ten bude v provozu i během stavby,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„V té finální fázi rychle rozebereme provizorium, odbouráme nájezdové klíny a posuneme nový most na jeho místo. Na místo, kde byl ten původní most," popsal Rýdl.

20 tisíc aut denně

Most je součástí stěžejní opavské dopravní tepny. Každý den přes něj přejede okolo 20 tisíc vozidel. Pro ně musí město po dobu uzavření mostu připravit objízdné trasy.

„Původně měl být most uzavřen na osm měsíců. Podařilo se to ale technologicky vymyslet tak, že bude zavřený jen měsíce dva,“ podotkl primátor Tomáš Navrátil. Uzavření se plánuje od půlky září.

Provizorní most stojí nad tím starým, který byl postaven v 70. letech minulého století. O jeho demolici se hovořilo už v minulosti. Most zásadně poškodily povodně v polovině loňského září. Něco podobného se stalo i při povodních v roce 1997, kdy voda konstrukci poškodila. Tehdy ale nebyla potřeba demolice, most se dal opravit. Nový most by měl případné příští velké vodě odolat. Jeho životnost by měla být 100 let.

