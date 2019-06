Shodil přítelkyni do rokle: Mladík místo vězení na roky vyvázl s podmínkou

Pražský vrchní soud ve středu snížil dvacetiletému Lukáši Tučkovi trest za pokus o vraždu ze sedmi let vězení na tříletou podmínku. Student předloni shodil svou bývalou přítelkyni do rokle v Jičíně. Podle obžaloby psychicky neunesl rozchod. Tuček dnes trval na tom, že si událost nepamatuje a že se cítí nevinný. Podle odvolacího senátu je jednoznačné, že čin spáchal, bylo by ale podle něj příliš přísné posílat ho za to za mříže. Verdikt je pravomocný.