Zdeněk P. vystřelil třikrát do vzduchu, trenér plavání Petr H. mu zbraň vyrval, po otci malého školáka vystřelil a vážně ho zranil.

Soud celou kauzu rozdělil na dvě samostatná jednání. Nejprve se dostal na řadu otec dítěte. Toho senát uznal vinným jen z výtržnictví a uložil mu rok vězení s odkladem na zkušební dobu 24 měsíců. Jeho pistole, devítimilimetrový Lugger s 15 náboji, propadne státu.

Reagoval jsem nevhodně

„Uvědomuji si svoji míru spoluzavinění, stydím se za to, že jsem tak nadával na školu. Nelíbilo se mi, že musíme čekat venku. Připouštím, že tak se to řešit nemá a že to bylo nevhodné,“ řekl Zdeněk P. v závěrečné řeči.

Připustil, že vyvolal konflikt, ale poškozený ho prý fyzicky napadl. „Já jsem zbraň nevytahoval jen tak, cítil jsem se ohrožený. Toho člověka jsem neznal, nevěděl jsem, proč na mě běží se zaťatými pěstmi,“ dušoval se otec školáka.

Vystřelil prý ze strachu do vzduchu, ale nakonec to byl on, kdo utrpěl vážná zranění. Trenér měl fyzickou převahu, zmocnil se zbraně a střelil protivníka do hrudníku. Výstřel Zdeňkovi P. potrhal plíce, játra, bránici, měl poškozený i nerv na noze. Trenéra policisté na místě zadrželi.

Úmysl usmrtit nebyl prokázán

Žalobce Petr Bejšovec shrnul, že klíčoví svědci u soudu oproti přípravnému řízení změnili své výpovědi. Na základě toho nelze prokázat úmysl obžalovaného poškozeného, tedy trenéra plavání, usmrtit.

I tak podle něj obžalovaný otec školáka použil zbraň neadekvátně. „Ani nepřipouštěl jinou variantu, že by se třeba mohl omluvit, a vytáhl zbraň. Nešlo o nutnou obranu,“ řekl Bejšovec.

Teď budou soudit trenéra

Soud nakonec potvrdil jen trest za výtržnictví. „Nebylo prokázáno, že by obžalovaný vystřelil proti hlavě poškozeného, respektive proti obličeji, nešlo o míření na poškozeného,“ uvedla v odůvodnění předsedkyně senátu Andrea Svobodová.

Další fázi konfliktu, kdy trenér plavání vystřelil na otce dítěte, začne soud řešit později. Petr H. čelí obžalobě z pokusu o zabití, v krajním případě mu hrozí až desetiletý trest.