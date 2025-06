Americký konvoj u nás: Přes Česko se přesouvají jednotky USA ze cvičení v Rumunsku

Přes Česko se dnes posledním dnem přesouvají americké jednotky ze cvičení Severoatlantické aliance v Rumunsku. Na něj směřovalo na přelomu května a června po dálnicích D5, D0 a D1 na silnici 38 do Rančířova a dál na hraniční přechod Břeclav přes 1200 vojáků a zhruba 450 kusů techniky. V pondělí se začali vojáci vracet po stejné trase v opačném směru. Přesouvají se v nočních až brzkých ranních hodinách, aby co nejméně ovlivnili silniční provoz, sdělil dřív ČTK informační důstojník Agentury logistiky Jakub Moravec.

První část vojáků se na alianční cvičení Saber Guardian 2025 do Rumunska přes Česko přesouvala od 26. do 28. května, druhá vlna přesunu byla od 3. do 10. června.

Do Rumunska se podle české armády přesouvaly jednotky logistické brigády či vojenské policie, pozemní personál letecké techniky a těžká mechanizovaná brigáda s vozidly Stryker. K přenocování vojáci využívali areál v Rančířově na Jihlavsku.

Vojenská policie řidičům doporučuje, aby při míjení vojenské kolony dodržovali základní pravidla. „Do kolony vojenských vozidel se nikdy nezařazujte. Nepředjíždějte kolonu, pokud ji nezvládnete předjet celou. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od konvoje a dbejte pokynů příslušníků Vojenské policie a Policie České republiky,“ uvedla.

ČR poskytuje logistické zabezpečení na cvičení v souladu se závazky hostitelské země NATO. Přesun přes ČR řídí Agentura logistiky české armády z operačního střediska ve Staré Boleslavi. Pro americké vojáky zajistí armáda ubytování, hygienické zázemí nebo místo pro opravy techniky a doplnění pohonných hmot.

Rančířovská základna, která funguje od roku 2015 a je pro až 500 vojáků, slouží jako místo odpočinku vojáků při přesunech až šestkrát do roka. Vojákům nabízí hygienické zázemí, ubytování ve stanech i možnost stravování. Mohou také natankovat pohonné hmoty, případě udělat servis a opravu techniky. Chod zajišťuje prapor podpory z Rakovníka. V dalších letech by se měl areál rozšiřovat.