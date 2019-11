Video Osudné místo, kde v agónii umírala Viola (†34): Tudy se na něj dostal vrah! - Pluska.sk

Umírající Violu našli na hromadě mědi dělníci v pondělí 11. listopadu kolem půl deváté ráno. „Ještě žila. Zkoušela dokonce cosi říct,“ řekl slovenskému magazínu Plus 7 dní kolega jednoho z mužů, který viděl, jak modelka umírá v agónii. Bohužel ze sebe nedokázala vydat nic jiného než chrčení. Poslední chvíle umučené modelky Violy (†34): Proč ji vrah vezl do přístavu? Podle časopisu nebylo na první pohled jasné, jak moc vážně byla zraněná. Na sobě měla sukni, svetřík a punčochy, a pouze ty měla na kolenou prodřené. Poranění na rukách a kotnících naznačují, že ji někdo svázal. Podle pitvy měla zlomený obratel a prodělala také vnitřní krvácení.

Znásilněná prý nebyla

První informace hovořily o tom, že byla před smrtí análně znásilněna. To se ale dle magazínu nepotvrdilo. Plus 7 dní upozorňuje, že slovenská policie, která se v poslední době neustále chlubí na sociálních sítích, o případu informovala veřejnost pozdě. Udělala tak až na nátlak médií. Katka, Zuzana a Zdenka se utopily při záchraně psů z útulku během povodně: Osudný telefonát Případ Violy se postupně zamotává čím dál více. Magazín získal informace, podle kterých Viola krátce před svou smrtí kontaktovala dávné kamarády, loučila se s nimi a žádala je o odpuštění. Šlo o čtyři muže. Co tím sledovala a proč se tak rozhodla jednat, je ale stále nejasné.

Církev spolupracuje s policií

Najevo také vyšlo, že modelka byla členkou podezřelé náboženské skupiny. „Jsme v kontaktu a komunikujeme s vyšetřovatelem i policií. Byli za všemi, kteří se za poslední dva týdny setkali s Violou. Nepovažuji však za správné, abych vám dále poskytl jakékoliv informace,“ uvedl Vladimír Žák z Apoštolské církve. Zbytečná smrt Evy (†50), Evičky (†53) a Marušky (†59) na železničním přejezdu: Starostka obce se bouří Ta podle slovenského magazínu lidem vymývá mozky. Slovenský stát však proti ní nikdy nezasáhl. Žák dodal, že představitelé církve byli i na pohřbu Violy. „Seděli jsme v prvních lavicích,“ dodal. „Violka byla naše sluníčko. To je všechno, co vám řekneme,“ dodala stručně další členka církve.

Zavražděná pocházela ze Sniny

Viola pocházela ze Sniny. Ve městě už ale víc než 17 let nežila. „Je strašné, co se jí stalo. To se nemá stát žádnému dítěti, žádnému rodiči,“ řekli místní obyvatelé k brutální vraždě. Máma Violy se po tragické smrti dcery zhroutila a uzavřela před světem. Je na dně. Andreas (17) z autobusu smrti promluvil o okamžicích hrůzy. Malý Štefan (8) viděl hodně krve „Víte, bylo to její jediné dítě. Byly si velmi blízké. Co vím, často byly v telefonickém kontaktu a Viola jezdila k ní do Sniny,“ prozradila jedna ze sousedek. I když pracovala částečně jako modelka, byla zavražděná jinak nenápadná a skromná žena. Tak si ji všichni pamatují.

Viola byla skromné děvče

„Ne jako současné patnáctky! Namalované a vyzývavě oblečené. To ne, Violka byla skutečně skromné děvče,“ zavzpomínala na Slovenku další ze sousedek. „Je to velmi smutné,“ přitakal důchodce ze sídliště ve Snině. Kde je Viola pochována, všichni místní moc dobře vědí. Simona (†28) umírala před očima své lásky! Návrat z koupačky skončil tragicky „Je pochována na novém hřbitově. Je poslední anebo první v řadě, podle toho, ze které strany to vezmete,“ dodal důchodce. Za zavražděnou Violu je příští neděli 1. prosince naplánována smuteční akce, uvedl portál Topky.sk. Půjde o akustický koncert, který potrvá od půl sedmé do deseti večer.

Smuteční koncert