Pavla (†51) prý zabila chybná transfúze: Omluvy nás nezajímají, vzkazuje rodina nemocnici

Do Univerzitní nemocnice L. Pasteura Košice byl Palčo přijat na konci února. Během operace ztratil nečekaně hodně krve a nutně potřeboval transfuzi. Při ní ale došlo k osudové chybě! Zdravotníci zaměnili krev a Pavol dostal do žil namísto krevní skupiny 0+ špatně zvolenou B+. A to ho nejspíš zabilo.

Policie případ vyšetřuje

V současnosti probíhá policejní vyšetřování. Případ prověřuje i Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. „Podnět jsme dali my hned po záměně krve. Řekli nám, že to může udělat jenom pacient sám nebo pozůstalí, a v té době jsme nebyli,“ popsala události webu Pluska.sk dcera Petra. V nemocnici je nabádali, aby Pavlovi poté, co se probere, o záměně krve neříkali. Pavel (†51) zemřel po chybné transfuzi: 30 vteřin navíc a mohl žít!

„Protože to není bezpečné, může ho to psychicky rozhodit tak, že by to ovlivnilo jeho už dost vážný zdravotní stav,“ říkali prý rodině. Po týdenní hospitalizace na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení se muž probral a přeložili ho zpět na chirurgii. „Probírání bylo velmi komplikované, táta to nezvládal nejlépe. Když se jeho zdravotní stav trochu zlepšil, poslechli jsme lékaře a nemluvili jsme o záměně, aby nezpanikařil a aby mu to nijak neublížilo,“ pokračuje Petra.

Po operaci se Pavlovi hromadila voda v břiše

Po operaci se zdál Pavlův stav stabilizovaný. „Ale po podání krve brutálně zvodnatěl. Hromadila se mu voda v břišní dutině,“ pokračuje dcera. Pavlovy nohy opuchly a objevily se krevní podlitiny po celém těle. „Lékaři z nemocnice nám tvrdili, že se má dobře a že se zlepšuje,“ vypráví Petra. Když to následně rodina konzultovala s jinými odborníky, ti jim řekli, že jde o příznaky selhávání jater. Pavlovi dali při transfuzi v nemocnici špatnou krev: Zemřel!

„Každý den nám lékaři z oddělení, kde ležel, tvrdili, že je všechno v pořádku. Ale nebylo!“ rozčiluje se právem dcera. Zděšená je z přístupu personálu i manželka zemřelého Tatiana. „Dozvěděli jsme se od nich, že pacient po podání nesprávné krve běžně umírá do půl hodiny, a když přece můj muž žije, tak co chci ještě víc,“ vzpomíná s pláčem. Tatiana od 13. května, kdy k děsivému omylu došlo, svého muže denně navštěvovala.

Manželka měla zlou předtuchu

„Kdyby byl hospitalizovaný kvůli nějaké vážné chorobě, dalo by se čekat, že se jeho stav může zkomplikovat. V tomto případě však něco takového nepřicházelo v úvahu, protože můj manžel nebyl nikdy nemocný,“ smutní vdova. Manželovi se přitom snažila rozmluvit, aby nechodil do této nemocnice. Měla špatnou předtuchu. „Tam naposledy vydechli moji rodiče, ale i mnozí známí a přátelé,“ tvrdí. Monika (†38) zemřela po banální hádce s manželem. Zůstaly po ní děti Emma (4) a Karlík (7)

Rodina omluvu nepřijala

24. dubna se její děsivé tušení naplnilo. „Stále jsem dokola poslouchala, že mám počkat. Na co, však neřekli. Chtěli jsme manžela přeložit do jiné nemocnice. Tvrdili mi, že na Slovensku není lepší specializovaný ústav, než je košická nemocnice. Proto jejich omluvy nepřijímám,“ uzavřela Tatiana smutně.