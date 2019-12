Dva malí bratranci ze slovenské obce Sútor našli láhev s neznámou tekutinou. Nedalo jim to, přemohla je zvědavost a napili se z ní. Davida (†11) i Milana (†13) to stálo jejich životy. Chemikálie, kterou pozřeli, je otrávila. Lékaři je už nedokázali zachránit.

Rodiče odvezli chlapce do nemocnice, když jim začalo být špatně. David se přiznal k tomu, že vypili neznámý obsah láhve, ale Milan to popíral. Nejdřív to totiž vypadalo, že se děti přejedly během Vánoc a mají zažívací problémy z cukroví a smaženého kapra. Bohužel tomu tak nebylo.

Video Bratranci David (†11) a Milan (†13) vypili neznámou tekutinu: Otrávili se a zemřeli. - TV JOJ

Milan vypití jedu zapíral

„Něco vypili. Ptal jsem se syna, co to bylo. On mi řekl, že nic nepili. On to popíral,“ řekl zdrcený Milanův táta TV JOJ. Davida proto hospitalizovali o den dříve. „Nedal jim to nikdo, našli to někde na konci vesnice. Mysleli si, že je to malinovka a ochutnali z toho,“ dodal Milanův otec. Expolicistu Vladimíra zákeřně ubodali: Údajný vrah si dál běhá po svobodě

„Do nemocnice v Rimavské Sobotě byli přijati dva dětští pacienti. Vyšetřování odhalilo intoxikaci neznámou látkou,“ informovala Jana Fedáková, mluvčí sítě nemocnic Svět Zdraví. Chlapci byli podle ní malátní, zvraceli, měli zvýšenou teplotu a stěžovali si na bolesti hlavy.

Stav chlapců se rychle zhoršoval

Jejich zdravotní stav se výrazně zhoršoval. „Jeden z pacientů byl převezen na vyšší pracoviště do Banské Bystrice,“ pokračovala Fedáková. Z obou nemocnic pak přišly zdrcující zprávy. Oba malí bratranci dva dny po hospitalizaci zemřeli. Rodině nyní zůstaly jen oči pro pláč. Brutální smrt Violy (†34): Chtěla napsat skandální knihu o církvi, z jejíchž spárů se snažila dostat

„Bohužel ani přes intenzivní léčbu a enormní snahu lékařských týmů se chlapce nepodařilo zachránit,“ uzavřela Fedáková. Rodinu nyní zajímá ze všeho nejvíce, co chlapci vypili a jak se vůbec mohli k záhadné tekutině dostat.

Případem se zabývá policie