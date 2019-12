Video Osudné místo, kde v agónii umírala Viola (†34): Tudy se na něj dostal vrah! - Pluska.sk

K vraždě krásné brunetky Violy došlo už více než před měsícem. Umírající žena byla nalezena na hromadě železné rudy v bratislavském přístavu. I když jí dělníci, kteří ji objevili, okamžitě přivolali zdravotní pomoc, bylo již pozdě. Záchranáři se jí snažili hodinu pomoci, ale jejich pokusy byly bohužel marné.

Policisté případ začali vyšetřovat nepochopitelně jako smrt podchlazením, tedy nikoliv jako násilnou vraždu. Až pitva slovenské strážce zákona nasměrovala správným směrem. „Měla zlomený dvanáctý obratel, podlitiny na krku i na kotnících a též poraněný konečník,“ řekl zdroj webu Nový Čas.

Policejní taktika, nebo neschopnost?

Až mediální tlak vyústil v to, že policisté překvalifikovali čin z usmrcení na zabití. Od té doby se nad Bratislavou vznáší strach. Před kamerami na tiskové konferenci vystoupil policejní šéf Pavlík, který několikrát zopakoval, že „pachatel se na nás dívá" a že je mlčení „vyšetřovací taktikou."

Od tiskové konference uplynulo už 28 dní a policie je stále na mrtvém bodě. Znalecké zkoumání odhalilo, že žena zemřela nejspíš na otok mozku. Ten měla způsobit sraženina krve, která vznikla po pádu na koleje, při kterém si zlomila i obratel. Ze zákulisí policie se ozývá, že kauza Violy může stát místo okresního i krajského ředitele policie.

Zahájeno bylo i interní vyšetřování. „Nařízená kontrola postupu policistů v daném případě doposud nebyla ukončená. Až po závěrech této kontroly bude možné k věci zaujmout relevantní stanovisko," řekla webu policejní mluvčí Veronika Slamková. A zatímco policie tápe, portál Pluska.sk zjistil cenné nové informace.

Je již dlouhou dobu známo, že Viola byla členkou náboženské apoštolské církve, kterou její odpůrci označují za sektu. Chodila i na kázání do uskupení Otcův dům. V poslední době se měla dostat do konfliktu s jedním z jeho představitelů. „Měli mezi sebou spor. Byl to jeden z hlavních představitelů společenstva. Církev byla totiž vystrašená z toho, co do té knihy napsala," prozradila osoba, která nechtěla odhalit svou identitu.

Kontroverzní kniha