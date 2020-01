Naděžda zmizela 14. ledna 2019. Kolem třetí hodiny odpoledne odešla z domu. Nevzala si s sebou mobil, klíče, doklady a rodině nenechala ani žádný vzkaz. Po ženě se rozběhlo pátrání. Hledali policisté, rodina i kamarádi. Zapojili se i lidé, kteří Naděždu vůbec neznali. Nalézt se ji ale nepodařilo. Monstrproces s údajnými vrahy Kuciaka: Drsná hádka v soudní síni

Ľuboš, který vychovává dva osmileté syny a 16měsíční dceru, přiznal, že mu každý den vyskakuje v hlavě milion otázek. Odpovědi stále nepřicházejí. Zdeptaný manžel veřejně kritizuje policii. Například za to, že kynologové se do pátrání zapojili až po třech dnech od zmizení Naděždy.

Fiasko s psovody

„A potom mi řekli, že stopu pes zachytí do 24 hodin," řekl nevěřícně webu Topky.sk. Nemůže také pochopit, proč mu nejdřív policie tvrdila, že jeho manželku nezachytila kamera u místní mateřské školky. Sám se totiž později na vlastní oči přesvědčil o opaku.

„Jak jim máte věřit, když policie řekne, že tam nic není, a potom vidíte, že tam byla,“ prohlásil. Ľuboš se proto přiznal, že začal pátrat na vlastní pěst. Obešel kláštery, domovy pro bezdomovce, a navštívil dokonce šamana i kartářku. Nad jejich pomocí by se v minulosti jen zasmál.

Manžel: Udělám vše, abych ji nalezl