Video Výbuch paneláku v Prešově - CCTV/Facebook

V době tragédie byla žena se svým otcem v bytě nalézajícím se v 8. patře. „Byl to moment. Nejdřív jsme cítili tlakovou vlnu, potom přišla ohlušující rána. Tušila jsem, že to vybuchl plyn, protože u našeho bloku měnili chlapi elektrické kabely a dost byl cítit zápach plynu. Nejdřív jsme se dozvěděli, že dělníci měli při výkopu poškodit potrubí. No namísto toho, aby odstranili plyn, tak vyčkávali. A to je výsledek,“ řekla webu Pluska.sk značně rozrušená Bibiana. ONLINE: Výbuch v Prešově zabil 8 lidí. Děsivé video exploze a svědectví: Matku s dítětem z balkonu nezachránili

Místo schodů našla díru

Jeden ze sousedů se domnívá, že v uzavřeném prostoru některých z bytů anebo v horní části chodby se nahromadil plyn a možná zazvonění nebo rozsvícení světla způsobilo jiskru a došlo k výbuchu. „Já jsem v prvním momentě začala hledat otce. Tak, jak jsme byli oblečení, jsme utíkali ke dveřím a tam... Zjistila jsem, že venku je namísto schodů jedna velká díra a nahoře též, byla vidět obloha. Vrátili jsme se do bytu. V prvním momentě jsem ani necítila strach, jakoby se mi otupily smysly. Jenže po pár minutách se v bytě nedalo dýchat, tehdy jsem procitla,“ pokračuje žena. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

K sousedům vylezli na balkon

S otcem pak vyšla k sousedům na balkon. Tam se třásli zimou v lehkém oblečení. „Najednou jsme uviděli hasiče s plošinou. Nařídili nám, abychom se spustili vakem. Měla jsem obuté papuče, ale cestou jsem je ztratila. Jeden pán mi dal crocsy. Nejvíc mě trápilo, že jsem nestihla vzít léky otci, protože má problémy s tlakem. Když jsem už konečně stála pod naším panelákem a viděla tu zkázu, myslela jsem jen na to, aby se podařilo zachránit všechny sousedy. Nejdřív nás umístili v internátu, ale je možné, že nás někdo vezme k sobě,“ doufá Bibiana. Andreas (17) z autobusu smrti promluvil o okamžicích hrůzy. Malý Štefan (8) viděl hodně krve

Otec skončil v nemocnici