Dobrovolnice Katka, Zuzana a Zdenka se při velké povodni ve slovenské obci Revúca pokusily o hrdinný čin. Snažily se zachránit nebohé pejsky ze zdejšího útulku, kterým hrozila bezprostřední smrt. Bohužel při přírodním neštěstí všechny zahynuly. Co se stalo předtím, než zemřely?

Dobrovolnice Majka (34) z rožnavského útulku, kde její kolegyně pomáhaly, je zdrcená. „Hned, když jsem slyšela děsivou zprávu, jsem jim zkoušela volat, telefon nejprve vyzváněl, později byl ale už vypnutý. To u nich nebylo zvykem. Věděla jsem, že je zle,“ začala své vyprávění pro web Pluska.sk roztřeseným hlasem.

Zemřely přátelské a pracovité ženy

„Na všechny tři budu vzpomínat jen v nejlepším. Katarína, i když byla pracovně velmi vytížená, trávila téměř všechny víkendy a volné dny v útulku. Zdenka k nám přišla jako dobrovolnice teprve tento rok v březnu, ale byla velmi ochotná a pracovitá," vzpomíná na hrdinky, které položily své životy za záchranu čtyřnožců.

„Nejpřátelštější vztah jsem měla se Zuzkou. I přesto, že byla důchodkyně a měla už právo na oddych, neseděla se založenýma rukama, ale pomáhala a zachraňovala opuštěná zvířata. Budou mi velmi chybět,“ povzdechla si Majka. Z náhlé smrti kolegyně se vzpamatovávají i pedagogové ze Spojené školy internátní v Rožnavě.

Zdenka byla učitelkou

Pracovala v ní Zdenka. „Vyučovala prvňáky ve speciální ZŠ. Byla velmi milá a přátelská. Nade všechno měla ráda své dvě vlastní děti, školáky, které učila, a ve volném čase přišla i za svými miláčky do útulku," řekla portálu smutně její zarmoucená kolegyně.

Katka působila v Rožnavě jako pedagožka v Centru pedagogicko-psychologického poradenství a prevence. Smutek ze smrti žen panuje i na místní radnici. Ze vzkazu, který webu sdělili kompetentní lidé, běhá mráz po zádech. Naznačuje totiž, že Katka, Zuzana a Zdenka mohly ještě žít.

Při evakuaci útulku pomáhali jen dobrovolníci

„Takové neštěstí by se nestalo, kdyby město Revúca a hasiči pomohli už přes den s evakuací zvířat. Nakonec bylo všechno ponecháno na dobrovolnících, a proto pejsky zachraňovali až do tmy, když řeka nabrala na prudkosti," prohlásili lidé z radnice.

Obětavé ženy z Rožnavy se rozhodly pomoci útulku v Revúci, když viděly prosbu o pomoc na facebooku. Neváhaly nasednout do auta a přijet pomoci. Tři zvířata naložily do auta a směřovaly do Mokré Louky pro dalšího psa. Tam už bohužel nedorazily. Jejich životy si vzala rozbouřená řeka.

V autě do bezpečí nedojely

„Za branou se asi spletly a v té tmě a chaosu neodbočily směrem do města, ale opačně. V tu chvíli se tam valil obrovský proud vody a muselo je to strhnout i s autem," prohlásila jedna z pracovnic povodní postiženého a poničeného útulku v Revúci. I ji smrt dobrovolnic velmi zasáhla.

„Nevíme, zda stačily vyskočit a jestli je voda smetla, anebo se to stalo, když byly ještě v autě. Obrovská tragédie. Zuzka byla srdcem útulku v Rožnavě. Díky ní vznikl a zejména její zásluhou se pomáhalo roky toulavým a týraným pejskům. Takový konec si nezasloužila ani ona, ani Katka se Zdenkou,“ řekla ztrápená žena.

