Postižený youtuber (†38), který byl 5 let nezvěstný, zemřel. Rodina se o smrti dozvěděla na pohřbu otce

Podle slovenského webu Tvnoviny.sk neměla rodina o Dušanovi žádné zprávy dlouhých pět let. Příbuzní z Batizovců pod Tatrami tvrdí, že Dušan si sebral věci a odjel vydělávat do zahraničí. Rodina pak zalarmovala policii i právníky, aby syna našli.

Máma hledala Dušana v Nizozemsku

Po Dušanovi ale nebylo ani stopy. Jeho máma ho byla hledat v Nizozemsku, ale bez výsledku. Najít se jí ho nepodařilo. Mentálně zaostalý Slovák bavil lidi svými výstupy na serveru Youtube.com a stal se nefalšovanou internetovou celebritou.

O jeho smrti informoval na facebooku i Matúš, se kterým videa natáčel. „Nevím, co mám k tomu říct. Dneska jsem to slyšel. Je mi to strašně líto. Dušánku můj. Dodnes lituji toho dne, kdy jsem ho musel odvést domů po výhružkách rodiny a toho bastarda, co ho vzal do Holandska,“ napsal.

Zdrcený kolega