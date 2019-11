Umírající Violu našli dělníci u jednoho z jeřábů v Přístavní ulici v pondělí 11. listopadu brzy ráno. Modelka byla ještě naživu, ale její stav byl tak vážný, že nedokázala mluvit a jenom chrčela. I když jí byla okamžitě přivolána zdravotní pomoc, svým zraněním podlehla.

„V 9:05 jsme přijali tísňové volání na linku 155 s tím, že v přístavu je žena s poruchou vědomí. Záchranářům se ji podařilo oživit a uvedli ji do umělého spánku. Bohužel během transportu do nemocnice zemřela,“ prohlásila mluvčí záchranářů Alena Krčová.

Před smrtí neskutečně trpěla

Výsledky pitvy prokázaly, že byla Viola ubita k smrti. Kromě toho měla děsivě roztržený anální otvor, zlomený obratel, výrazné poranění na kotnících a modřiny po celém těle. Nejděsivější na případu je, že ji sadistický pachatel nechal umírat pomalu a v nesnesitelných bolestech.

Podle dostupných informací Violu vrah do přístavu nejspíš přivezl až po činu. Aby se však na místo, kde umírající ženu pohodil, vůbec dostal, musel přejet přes rampu u vrátnice. Tu každému otvírá vrátný, který v osudný okamžik pravděpodobně vůbec netušil, že se ve voze nachází i umírající Viola.

Vrah na místo přijel autem

Podle informací deníku Plus Jeden Deň je jasné, že vrah musel použít tuto trasu. Jiná cesta na místo totiž vjezd motorových vozidel neumožňuje. V případě, že by vrah šel po svých, musel by oběť nést asi kilometr. Reportéři deníku se na místo dokonce pokusili proniknout sami.

Vrátný je dovnitř pustil bez kontroly. Dostat se autem na místo, kde dělníci našli Violu, jim trvalo asi pět minut. Pachatel pak musel určitě několik minut hledat vhodné místo, kde umírající pohodit. Právě proto zřejmě zaparkoval své vozidlo u jednoho ze skladů a pěšky s ženou vyšel, či ji odtáhl na vyvýšený terén asi 30 metrů.

Policie si vyžádala záběry kamer

Z jeho okraje podle všeho shodil Violu. Nejspíš doufal, že se oběť nepodaří najít tak rychle. Podle jednoho z členů ochranky, která pracuje v této lokalitě, si policisté vyžádali kamerové záznamy. „Minulý týden mi volali a vyžádali si záběr z našich kamer od nedělní páté večerní do pondělí ráno,“ prozradil muž portálu.

Zároveň dodal, že si myslí, že je policie bezradná a dělá jen to, co jí řeknou druzí. „Chytají se toho, co jim řeknou známí. Nemyslím si, že by vůbec s něčím přišli,“ vyjádřil proti strážcům zákona nedůvěru. Policie žádá o strpení během vyšetřování. Vrah prý sleduje její postupy.

Kriminálka pracuje na plné obrátky