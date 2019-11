„Seděl jsem za řidičem, asi v třetí řadě. Zničehonic nějaká paní zakřičela a poté se to stalo. Kamion, ten co jel naproti, už ležel na zemi a my jsme letěli do příkopu,“ popsal chvíle hrůzy Andreas Novému Času. Po nárazu už slyšel jenom křik pasažérů a to, jak se vozidlo převrátilo. Honza zabil za volantem otce (†52), sestru (†26) a další dva nevinné (†51 a †62): Byl zdrogovaný!

„Byl to velmi silný náraz. Probral jsem se vsedě v autobuse a potom jsem z něho vyšel ven jako první,“ vysvětlil, jak se z vraku dostal. První, co ho napadlo, bylo, že poběží pro pomoc. Tu mu poskytli kolemjedoucí řidiči. „Utíkal jsem ven za lidmi. Tam stála auta a oni nám šli pomáhat, tak jsem šel za nimi,“ pokračoval.

Tržná rána nad okem

„Měl jsem tržnou ránu nad okem a museli mi to zašívat. To, co jsem viděl, se nedá popsat. Nikdy na to nezapomenu,“ uzavřel Andreas a jen těžce zadržoval slzy. V autobuse měl kamarády. TV Markíza uvedla, že mladý Slovák přiznal, že při neštěstí na vlastní oči viděl několik nebožáků, kterým se již nedalo nijak pomoci. Maruška (†15) oplakávala smrt kamaráda Olivera (†17), teď se setkali v nebi

Nejmladším účastníkem nehody se stal teprve osmiletý Štefan, který jel v autobuse s babičkou. Jako zázrakem oba přežili. O tom, co se chlapci stalo, promluvila jeho teta Barbora. Ta se o děsivé události dozvěděla z internetu. Nikdo totiž rodinu o tragické nehodě neinformoval.

Obavy o blízké

„Nikdo nám nevolal. Potom jsem já začala volat všem, protože jsem měla podezření, že tam mohla sedět i moje sestra se Štefanem a starší dcera, která též chodí do Nitry do školy,“ popsala Novému Času děsuplné okamžiky Barbora. Dovolat sestře se jí nepovedlo, proto zavolala svojí matce. Motorkářka Natálka (†18) zemřela při bouračce s dovolenkáři: Právě se vraceli z Chorvatska

„Nejdřív jsem si myslela, že mamina tu ránu neunesla, protože to byla první situace, že jsou čtyři mrtví. To bylo nejhorší,“ řekla s pláčem. Sestra se jí nakonec ozvala. I dcera byla v pořádku. Barbora ale stále nevěděla, co je s její matkou a malým Štefanem. Pak to přišlo – dozvěděla se, že oba jeli v autobuse smrti.

Všude bylo hodně krve

„Mamina si nevzpomínala na srážku, nevzpomínala si na nehodu. Jen cítila bolesti. Malý si vzpomínal na celé to dění, co všechno tam bylo – bláto, sklo, tráva, hodně krve... Mamině jsme potom řekli, co se jí stalo. Protože když ji v sanitce probrali z bezvědomí, pamatovala si jen tu sanitku,“ pokračovala Barbora. Monika (†38) zemřela po banální hádce s manželem. Zůstaly po ní děti Emma (4) a Karlík (7)

Video Na Slovensku se srazil autobus plný školáků s náklaďákem. - TV JOJ

Se Štefanem seděli vpravo v zadní části. „Asi dvě místa před zadní sedačkou. Takže když se autobus převrátil, tak se převrátil s nimi,“ vypráví s hrůzou v hlase. „Štefanovo oblečení bylo celé nasáknuté naftou. Kdyby tam došlo k nějaké jiskře, tak to tam celé shoří,“ uzavřela s pláčem.

Státní smutek