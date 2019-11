Náklaďák jel příliš rychle a byl naložený více, než by měl. Na tom se shodují svědci tragédie v Nitře, kde se srazil autobus vezoucí středoškoláky s nákladním vozem. Lidé, kteří hrůzu viděli na vlastní oči, popsali, co se přesně stalo. Na okamžiky děsu a zoufalství do smrti nezapomenou.