Video Místo tragické srážky autobusu s náklaďákem, kde vyhaslo mnoho životů. - Policie SR

Starosta Kolíňan Róbert Balkó podle webu Pluska.sk prohlásil, že dědina horší neštěstí nepamatuje. Život jako by se v ní nyní naprosto zastavil. „Tady se zná každý s každým. Všichni smutníme a pláčeme,“ řekla portálu místní obyvatelka Mária.

Vnoučata v autobuse neseděla

„Sama jsem pravidelně jezdívala tímto spojem, i moje vnoučata byla zvyklá s ním jezdit. Hned jak jsme se o té nehodě doslechli, volali jsme jim,“ pokračovala. Mária měla štěstí. Její příbuzní v autobuse smrti neseděli. O to víc Mária soucítí s těmi, kteří nyní pláčou po svých blízkých. Nikola (†22) zemřela při druhé autonehodě: Pospíchala za přítelem

„Je to hrozné, všechno to byli mladí lidé. Celý život měli před sebou,“ plakala. „V tom autobuse zemřel i nás mladičký soused Alex. Vyrůstal s mými vnoučaty. Brala jsem ho jako svého,“ dodala. Alexovi bylo teprve 16 let a chodil do školy. Rodiče se z jeho smrti nedokážou vzpamatovat.

Do poslední chvíle doufali, že je syn naživu

„Když nezvedal telefon, nejdřív si mysleli, že se ztratil,“ povzdechla si paní Mária. „Nebyl mezi oběťmi, takže obvolali všechny nemocnice a ani v jedné nebyl. Já jsem si myslela, že je nedej bože pod vrakem autobusu, anebo v tom šoku odkráčel pryč,“ vzlykala. Alexovi rodiče do poslední chvíle doufali, že je naživu. Motorkářka Natálka (†18) zemřela při bouračce s dovolenkáři: Právě se vraceli z Chorvatska

Bohužel marně. V jednu hodinu v noci jim policisté přišli říct, že je po smrti. „Celou noc na něho čekali a potom toto... Museli jim dát injekci na uklidnění,“ prozradila paní Mária. „Bylo to takové slušné a milé dítě. Je to hrozné,“ uzavřela s pláčem.

Bolest rodičů nad ztrátou dcery

Jednou z mladých studentek, které zemřely, byla i Natália D. (†15) z Jelence. Její rodiče Lenka a Alexander jsou zoufalí, protože dcerka byla jejich vytouženým a dlouho očekávaným dítětem. „S největším smutkem a bolestí, jakou si člověk dokáže představit, Vám oznamujeme, že naše jediná milovaná dcera se domů už nevrátí,“ napsala máma na sociální síti. Maruška (†15) oplakávala smrt kamaráda Olivera (†17), teď se setkali v nebi

Mezi zemřelými je jeden student gymnázia v Párovské ulici v Nitře a čtyři studenti Střední odborné školy techniky a služeb v Nitře. Tři ze studentů střední odborné školy pocházeli z Jelence. Jde o Natálii (†15), Denisu (†17) a Veroniku (†17). Veroničina sestra Jarmila se také rozepsala na sociální síti.

Sbohem, sestřičko