Video Osudné místo, kde v agónii umírala Viola (†34): Tudy se na něj dostal vrah! - Pluska.sk

Viola byla vychovávána jako římskokatolická žena. Přesto se později rozhodla pro změnu. Doporučit jí to měl její dobrý přítel, který ji přemluvil ke vstupu do Apoštolské církve. V té působila několik let, v Bratislavě byla členkou sboru nazvaného Otcův dům. To potvrdil i jeho pastor Vladimír Žák. Poslední chvíle umučené modelky Violy (†34): Proč ji vrah vezl do přístavu?

Viola byla oddanou členkou. Podle jejích známých se po vstupu do společenstva ale velmi změnila. Kráska skončila s modelingem, hodně se zahalovala a o poznání méně i líčila. Nadšeně se zapojovala do aktivit spolku. V poslední době toho ale měla ale nad hlavu a podle informací portálu tvnoviny.sk chtěla odejít.

Církev nedovolila Viole odejít

To jí však oficiálně nedovolili. Dokazuje to i fakt, že ji Žák stále označuje jako „domácí.“ V den, kdy zmizela, na bohoslužbě nebyla. Je však velmi podezřelé, že budova církve, kde se konají její seance, se nachází jen 5 minut autem od místa, kdy byla nalezena umírající Viola. Církev proto vyšetřuje i policie. Katka, Zuzana a Zdenka se utopily při záchraně psů z útulku během povodně: Osudný telefonát

„Jsme v kontaktu a komunikujeme s vyšetřovatelem i policií. Byli za všemi, kteří se za poslední dva dny setkávali s Violou. Nepovažuji však za správné, abych vám dále poskytoval jakékoliv informace,“ uvedl pastor. Lidé, kterým se od Apoštolské církve podařilo odpoutat, ji popisují jako sektu. Nepříjemnou zkušenost má i Tomáš.

Tomáši sekta psychicky ubližovala

„Apoštolská církev mě dostala do zoufalství. Ublížil jsem si a předávkoval jsem se,“ vypráví svůj příběh webu Pluska.sk. Měl však obrovské štěstí, rodina ho našla včas. „Chtěli mě tam uzdravovat a podobně. Pastoři vám však namísto toho přivodí jen psychické problémy, kterých si všimnete až po čase,“ pokračuje. Natália (†15), Alex (†16), Denisa (†17), Veronika (†17), Martin (†17), Mariana (†21): Tihle zemřeli v autobuse smrti

Rozdílnou, ale přesto špatnou zkušenost má i Daniela. Její snoubenec se přidal do jednoho ze společenstev církve. Za začátku si nevšimla žádných změn, pak ale nastalo hotové peklo na Zemi. „Měli jsme se brát a najednou mu kolegyně začala vymývat mozek nějakou jejich knihou, že jsou si souzení,“ vyprávěla Daniela.

Zoufalství Daniely

Absurdní slova nebrala vážně do doby, kdy ji snoubenec zničehonic vyhodil ze společného bytu. „Duch svatý mu prý řekl, aby si začal vztah s jinou ženou a abych mu dala pokoj,“ vysvětlila. Situace se dostala do takového stavu, že ji i na ulici fyzicky napadl. Mnoho lidí členům církve vyčítá nadřazené chování k ženám. Své o tom ví i Martina. K církvi se přidal její manžel. Maruška (†15) oplakávala smrt kamaráda Olivera (†17), teď se setkali v nebi

„Chodila jsem tam s mužem necelý rok. Zničehonic však začal dávat přednost církvi před manželkou a vlastním dětem. Všechno se točilo okolo společenství. Ještě i jeho kámoši ze společenstva mu dávali rozumy, že není nic důležitějšího než chválit pána a že by si můj muž měl zachovat patriarchát a já ho mám poslouchat a chodit tam, kam chce on,“ vzpomíná Martina.

Od manžela odešla i s dětmi

„Snažila jsem se poprosit jeho kamarády, zda by mu nemohli domluvit, oni mi však odpověděli, že on ví, co dělá, a mám se přizpůsobit, protože jsem žena. Že prý nevidím, jak nás chce vynést ze světské špíny a já mu v tom bráním. Byl to dlouhý boj a byla jsme měsíce zoufalá, nevěděla jsme, co dělat. Manžel nemohl chodit k jinému psychologovi, než tomu křesťanskému. Pomohlo až to když jsem od něho s dětmi odešla a uvědomil si, že o nás přichází,“ dovyprávěla svůj příběh. Motorkářka Natálka (†18) zemřela při bouračce s dovolenkáři: Právě se vraceli z Chorvatska

Církev však takovéto obvinění z manipulace odmítá. „Když máme tuto blahoslavenou naději a skutečné, upřímné očekávání, protože on je čistý, i my se očišťujeme, abychom mohli být připravení setkat se s ním, až přijde,“ uvádí se na stránkách církve. I když chtěla Viola údajnou sektu opustit, podivné praktiky se jí týkají i po její smrti.

Vzkříšení Violy

Hned jakmile se k jejím členům dostala zpráva o její smrti, církev se zmobilizovala a vyslala do světa prosbu. „Prosím, modlíme se za vzkříšení Violy. Zemřela. Pomožte nám. Zítra k ní chceme přijít, položit ruce a modlit se za její vzkříšení ve jménu mocného Ježíše. Amen,“ napsali. Podle odborníka jde o jejich typický postup. Simona (†28) umírala před očima své lásky! Návrat z koupačky skončil tragicky

„Apoštolská církev je víc o společenství, a tak se stále setkávají a všechno chtějí dělat v co největších skupinách a společně,“ vysvětlil. „Taktéž věří, že mají moc uzdravovat. Dotýkají se přitom člověka a modlí se za jeho uzdravení. Největší moc má samozřejmě vůdce. Přítomných by mělo být co nejvíc lidí, kteří se člověka modlí,“ dodává.

Umírající a znásilněná