„Ještě horší je to, že vím podrobně, jak se to stalo, nedá se s tím žít, už to nikdy nebude dobré,“ řekla slovenskému webu Pluska.sk Svetlana, která nemocnici žaluje společně se synem Františkem, který je Filipovo dvojče. Podle zástupkyně žalobců Soni Tóthové není tato suma jenom satisfakční, ale má jít o memento pro nemocnice.

Více obviněných lékařů

Policie případ vyšetřuje jako zločin usmrcení. Na základně výsledků znaleckých posudků byla vznesena obvinění dvěma lékařům. Podle Filipovy matky by však obviněných lékařů mělo být více. Právní zástupce nemocnice v úterý soudu předložil vlastní posudek, podle kterého lékaři nic nezanedbali. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

Soudkyně podle předběžného názoru nárok na odškodné uznává, jeho výška se jí ale zdá příliš vysoká. Filip si před třemi lety začal stěžovat na bolesti v břichu. V Bardejovské nemocnici byl hospitalizován 29. února. Měl krvavý průjem, zvracel a hodně zhubl. Nasadili mu léky a dietu.

Propíchli synovi střevo, říká matka

„Od té doby ho začalo břicho bolet ještě víc. Stále mi říkal, že je to teď jiná bolest. Já jsem přesvědčená, že mu propíchli střevo,“ tvrdí Svetlana. Lékaři jí řekli, že má její syn Crohnovu chorobu. 10. března mu podle nálezu Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí udělali ultrazvukové vyšetření ráno a rentgen břicha až v 9 večer. Poslední chvíle umučené modelky Violy (†34): Proč ji vrah vezl do přístavu?

Zjistili podezření na zánětový proces v oblasti střev. Lékař konstatoval výrazné rozšíření dvanáctníku s okolními vzduchovými kolekcemi, zánětové změny, tekutinu v břichu a napsal: „Nevylučuji perforaci v tomto terénu.“

Viděla Filipa umírat na vlastní oči

Za hodinu později už byl na Jednotce intenzivní péče. „Můj chlapec už jen dýchal. Přesto, že byl hubený, břicho měl nalité. Nikdy jsem neviděla nikoho umírat, ale tehdy jsem byla přesvědčená, že mému dítěti odbíhají poslední minuty,“ vzpomíná na okamžiky smutku Svetlana. Natália (†15), Alex (†16), Denisa (†17), Veronika (†17), Martin (†17), Mariana (†21): Tihle zemřeli v autobuse smrti

Pak jí lékaři řekli, že syna musí urgentně operovat. Ona trvala na převozu do Košic. „A lékař mi na to před chlapcem řekl, že můj syn cestou zemře,“ vypráví matka s pláčem. Následující den mu odstranili kus střeva a udělali vývod. „Vyřízli mu přesně ten kus střeva, který mu propíchli. Jsem o tom přesvědčená,“ říká ráně.

Mami, já se domů už nevrátím