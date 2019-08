Tou byl s největší pravděpodobností velký kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 20 až 25 centimetrů. Kde se nachází, strážci zákona dodnes nezjistili. Policie mezitím zveřejnila další informace ohledně dramatu z Rimavské Soboty, při němž Zdenka, po níž zůstal pětiletý syn, zemřela za obzvlášť brutálních okolností, upozornil portál Nový Čas.

Zemřela rukou násilníka

„Žena v noci na neděli zemřela na chodbě bytového domu rukou násilníka. Pachatel jí způsobil vážná zranění, kterým podlehla. Podrobnosti o jejích zraněních není vhodné z důvodu citlivosti případu zveřejňovat. Fakt je však ten, že žena zemřela násilnou smrtí, kde s největší pravděpodobností pachatel použil jako vražedný nástroj nůž," řekla policejní mluvčí Petra Kováčiková.

„V případě, že by někdo našel nůž (pravděpodobně šlo o kuchyňský nůž s délkou čepele 20 až 25 cm, šířkou 1 až 5 cm), aby tento nález v žádném případě nezvedal, ale bezodkladně to nahlásil na policii. V úvahu připadají s největší pravděpodobností úseky ulic Rožňavská, Družstevní, Tompova, Šrobárova a Francisciho,“ dodala banskobystrická policejní mluvčí.

Ubodal ji nový přítel, říká soused

Soused a očitý svědek tragédie vypověděl, že všechno začalo hrozným křikem z bytu zavražděné ženy. Ta poté vyběhla na chodbu a volala o pomoc. „On ji naháněl, tady ji doběhl a ubodal. Byl to její nový přítel. Byli spolu dva nebo tři měsíce," popsal portálu dramatické chvíle. „Měl pořádně velký kuchyňský nůž. Nebyl podle mě opilý ani nic. Byl při smyslech a věděl, co dělá," dodal soused.

„Podle dosud provedeného objasňování je ze spáchání skutku podezřelý 22letý Ján z Rimavské Soboty. Policie v noci na neděli po muži pátrala, přičemž v tu dobu přišla v neděli v brzkých ranních hodinách informace, že on sám si přivolal rychlou zdravotní pomoc, protože měl bodné poranění hrudníku, přičemž po převozu do nemocnice pár hodin nato zemřel,“ doplnila Kováčiková.

