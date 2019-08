Štefanova smrt byla velmi krutá. Po hádce ohledně příliš hlasité hudby ho napadl soused Ján, se kterým měl dlouhodobé spory. Nejdřív ho několikrát udeřil kovovou trubkou do hlavy. Když padl na zem, tak ho připoutal za svůj vůz popruhy, přejel ho autem a nakonec ho za ním vláčel několik kilometrů lesem. Mrtvolu pak pohodil bezcitně do jezírka.

Video Honza usmýkal souseda Štefana (†35) přivázaného za vozem k smrti. Jeho tělo pak hodil do jezírka - TV JOJ

Kamarád zemřelého: Ján vraždu připravoval!

Podle blízkého kamaráda zavražděného si Ján svůj čin dopředu připravil a Štefana k slovní potyčce záměrně vyprovokoval. „Jsem přesvědčený o tom, že ten soused dobře věděl, že Štefan půjde za ním, aby ztišil hudbu, když řvala celý den. Byl na všechno připravený a brutální vraždu plánoval. Je mi z toho zle," řekl kamarád webu Nový Čas.

„Ján byl permanentně opilý a bylo by bláznovství si myslet, že to udělal v afektu. On velmi dobře ví, co udělal a věřím, že shnije v base,“ dodal kamarád, který se stejně jako Štefanova rodina připravuje na jeho pohřeb. Před ním se všichni snažili najít jeho oblíbené hodinky, které se ztratily, když ho Ján vláčel za svým vozem lesní cestou. Bohužel marně.

Štefanovy hodinky se nenašly

„Bohužel hodinky, které zřejmě Štefan ztratil během tragédie, se nenašly. Vím, že jsou pro rodinu výjimečné, protože je měl zesnulý velmi rád. Sám si je koupil a sundával je z ruky, jen když šel spát. Když ho obviněný tahal po lese, zřejmě je ztratil. Je nám to líto, ale i přes velkou snahu jsme je nenašli," řekl starosta obce Martin Pražienka.

Hodinky hledali policisté, kamarádi, příbuzní i on sám. Starosta se domnívá, že je mohl najít nějaký turista a nechat si je. „Byl bych rád, aby se našly a rodina je mohla vrátit Štefanovi,“ uzavřel Pražienka. Příbuzní přišli s alternativou. „Koupili jsme mu do truhly nové hodinky, aby je měl od nás,“ prohlásila Štefanova uplakaná maminka Katka.

Za vraždu hrozí násilníkovi až 20 let za mřížemi

Jak informoval web Pluska.sk, zavražděný mladík bude pochován v pátek – v den narozenin své matky. Ján byl obviněn z vraždy a umístěn do vazby. Hrozí mu vězení v délce 15 až 20 let. Z vraždy je zděšen i Jánův kamarád. Přiznal, že Ján dlouho Štefana nesnášel, protože od něj chtěl soused odkoupit kousek pozemku. On ale odmítl.

„To nedělalo dobrotu. Když přišla řeč na sousedy, tak se vždy vztekal, museli jsme ho uklidňovat,“ řekl zmíněnému portálu. „Nedovolil bych si říct, že to vyvrcholí takhle. Jednoznačně to byl zkrat, sám jsem z toho v šoku,“ tvrdí kamarád Jána. Podle něj si vraždu neplánoval. Podle dalšího souseda je útočník opilec a násilník.

