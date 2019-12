Blízcí bratrů Marka (31) a Ondřeje (28) ze slovenské obce Kojšov i Jána (31) z městečka Gelnica tvrdí, že dělníci patří mezi ty nejzodpovědnější lidi, které znají. Všichni tři prý tvoří sehranou partu živnostníků, která se už dlouho věnuje zemním pracím při výměně starých inženýrských sítí za nové. Dělají to pomocí speciální techniky.

Video Záběry z vnitřku prešovského paneláku - Městští hasiči Lipany

ONLINE: Strůjci apokalypsy v Prešově? Policie poslala do vazby tři dělníky

„I já jsem s nimi občas pracoval a mohu potvrdit, že jde o jedny z nejlepších pracovníků, které znám,“ prozradil Ján Tchur, který je bratrancem Marka a Ondřeje. Podle něj z dokumentace, kterou měli k dispozici, vyplývalo, že plynové potrubí mělo být na místě v hloubce 110 centimetrů.

Měli kopat půl metru pod plynovodem

„Šli se strojem až do hloubky 160 centimetrů, čímž měli být půl metru pod potrubím. Proto vůbec nepředpokládali, že by mohli plynové potrubí prorazit. Když to zjistili, okamžitě zalarmovali objednavatele práce a ohlásili to i policii. Byli z toho nešťastní, volali i domů, protože se velmi polekali,“ řekl Tchur. Vražda a znásilnění modelky Violy: Vzkaz církve, které chtěla uniknout

Video Výbuch paneláku v Prešově - CCTV/Facebook

Za všechny tři by prý dal ruku do ohně. I starosta Kojšova na ně pěje samou chválu. „Marek je členem obecního zastupitelstva, znám ho jenom v nejlepším světle. Stále je ochotný nezištně pomoci. Otec mu zemřel, když byl ještě malý, a tak plnil úlohu otce svým sourozencům. Další dva muži mu byli charakterově podobní,“ řekl.

Pláč ve vězení

Obvinění jsou zdrcení z tragédie, která se stala. Zemřelo při ní 8 lidí, jedno tělo se ale stále nepodařilo najít. „Všichni ve vazbě plakali. Nejsou to žádní fušeři a vědí to i ve firmě, pro kterou pracovali. Pracovali se strojem v hodnotě 7,6 milionu. Pokud by si jeho majitelé mysleli, že jsou nezodpovědní, nikdy by jim ho nesvěřili,“ podotkl Tchur. Natália (†15), Alex (†16), Denisa (†17), Veronika (†17), Martin (†17), Mariana (†21): Tihle zemřeli v autobuse smrti

Podle něj i podle dalších blízkých obviněných mužů se vyšetřování ubírá jen jedním směrem. Nikdo se podle nich nezabývá tím, že bytovka má vlastní kotelnu, která se automaticky vypnula 32 minut před výbuchem, protože její detektor zaznamenal únik plynu.

Nemohli tušit, kam se plyn dostane