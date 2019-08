Honza (65) vzal na souseda (†35) železnou tyč: Tělo vláčel za autem, zbavil se ho v lese

Dlouhodobý sousedský spor vyvrcholil v slovenské vesnici Poriadie v okrese Myjava krvavě a tragicky. Penzista Jan (65) tam napadl Štefana (†35) ocelovou trubkou. Tou ho udeřil do hlavy tak silně, až Štefan upadl do bezvědomí. Důchodce ho pak přivázal za nohy za auto popruhy a začal ho vláčet po lesních cestách, až dokud muž nezemřel. Jeho tělo pak pohodil do nedalekého jezírka.