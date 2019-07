Známého boxera Petra (†45) našli v kaluži krve: Prý ho ubodala manželka

V noci na neděli vyhasl život známého slovenského boxera Petera Kosára (†45). Zemřel na následky bodných zranění poté, co ho v kaluži krve našla v jeho bytě policie. Za činem údajně stojí jeho žena Zuzana, se kterou se rozváděl. Zadržela ji policie.

K útoku došlo na jednom ze sídlišť ve slovenských Michalovcích. Lidé v noci na neděli slyšeli z bytu v přízemí, kde žil známý boxer a milovník bojových umění Peter Kosár a jeho rodina, křik a hádky. Pro místní to prý nebylo nic neobvyklého, pár se prý v posledních měsících hádal velice často. Najednou ale prý nastalo ticho a k paneláku se začali sjíždět policisté, záchranáři i hasiči.

Pomoc si do svého bytu přivolal telefonem sám zraněný Peter. Přes dveře bytu ještě komunikoval s policií. Té měl údajně dokonce sdělit, kdo za jeho pobodáním stojí. Bohužel, hlídce se nepodařilo do bytu vniknout, a proto museli pomoci hasiči, kteří se dovnitř dostali oknem. Lékaři tak přišli o drahocenné chvilky na záchranu krvácejícího muže, který po převozu do nemocnice zemřel.

Do vyšetřování vraždy se pustila kriminálka, která okamžitě začala pátrat po podezřelé osobě. Tou měla podle slovenských médií být boxerova manželka Zuzana. Policie ji zadržela během neděle a vsadila ji rovnou do cely. Obvinili ji ze zabití, ale kriminalisté později čin překvalifikovali na vraždu.

V tuto chvíli není jasné, co přesně v osudnou noc za dveřmi panelákového bytu odehrálo, ale místní tvrdí, že v manželství úspěšného boxera panovala dlouhodobá krize. Peter se Zuzanou byli v rozvodovém řízení. Pár měl společně vychovávat jednoho syna ve školním věku, o toho se ale prý staral hlavně Peter.

Kosár byl známou postavou slovenského sportu. Pomáhal v oddílu zdejších boxerů, byl rovněž rozhodčím v mezinárodní boxerské federaci. S přáteli přestavěl chátrající budovu kotelny na překrásnou školu bojových umění, kde se sám vedl trénink malých nadějí. Úspěšně také závodil v sérii závodů SPARTAN race, kde vedl vlastní družstvo. Jeho smrt je pro místní velkou ránou.