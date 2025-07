Do oblastí, které loni v září postihly ničivé povodně, se opět ženou silné bouřky. Meteorologové vydali pro sever Moravy varování před extrémními dešti.

„Kvůli očekávaným velmi vydatným srážkám budou stoupat hladiny. Řeky, které odvodňují Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty, budou po vydatném dešti stoupat a ve středu mohou překročit první povodňový stupeň. Od úterního večera proto začne platit v severovýchodní části země povodňová bdělost,“ uvedli meteorologové.

Na severovýchodě Česka začne od úterního odpoledne intenzivně a vytrvale pršet, ve Slezsku či na střední Moravě v oblastech kolem Beskyd mohou být srážky extrémní s úhrny místy až 200 litrů na metr čtvereční!

Extrémní srážky mohou v úterý a ve středu zasáhnout ve Zlínském kraji okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko, v Moravskoslezském kraji regiony kolem Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Jablunkova, Karviné a Třince.

V několika dalších oblastech na severu a východu země bude déšť vydatný nebo velmi vydatný.

„Srážky budou nejintenzivnější v úterý později odpoledne a večer, v noci na středu a ve středu dopoledne. Ve středu odpoledne a večer bude srážková činnost slábnout," dodali meteorologové.

Voda z intenzivních srážek může zaplavit silnice a chodníky nebo zanést kanalizaci. Řidiči musejí počítat se sníženou viditelností a rizikem akvaplaningu.

Důrazné varování platí pro ty, kteří by snad chtěli vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí cest.

