Prokurátor naštval rodiče Kuciaka a jeho snoubenky: Buďte chlap, vyzývají ho

Pozůstalým po mladém páru došla trpělivost. Ti, kteří by měli být nositeli morálních hodnot, slušnosti a bezúhonnosti, se podle nich místo toho čím dál více zaplétají s údajnými vrahy jejich dětí, tedy novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27). Rodičům Jána i Martiny v žaludku nejvíce leží Peter Šufliarsky, který v době vraždy vykonával funkci náměstka generálního prokurátora. Ten odstoupil, když během vyšetřování vyšlo na povrch, že si vyměnil stovky SMS zpráv s údajným objednavatelem vraždy Mariánem Kočnerem. Byl navíc jeho kamarádem. Komunikaci mezi nimi ale nikdy zveřejnit nechtěl, a to rodiny obou obětí pořádně štve už nějakou dobu. Proto mu napsali otevřený dopis.

„Jako prokurátor byste měl vědět, že zveřejnění potencionální toxické komunikace není proti žádným předpisům. Spravedlnost je víc než zákon. Přiznání viny je to, co dělá lidi velkými. Měl byste komunikaci s MK (Mariánem Kočnerem - pozn. red.) zveřejnit. Žádáme vás o to,“ napsali Šufliarskému rozčílení a zdrcení rodiče.

Lhal údajný vrah Kuciaka policii? Tohle všechno nesedí na doznání Marčeka

Bývalý náměstek prokurátora si údajně s Kočnerem vyměnil na 430 zpráv s velmi důvěrnými informacemi. I proto existuje podezření, že se v nich o chystané vraždě Kuciaka zmiňoval. Šufliarský tvrdí, že je něco takového vyloučené. Na tohle tvrzení mají ale rodiny zabitého páru svůj názor. „Nezveřejnění na vás vrhá věčný stín viny, a když se jednou ukáže na světle pravda, vaši blízcí se za vás budou muset stydět. Bojíte se pravdy?“ opřeli se příbuzní do Šufliarského.

Dopis rodiny napsaly společně a vše si nahrávaly na videozáznam, údajně proto, aby nevznikly fámy o tom, že jim text někdo nadiktoval. Kušnírovi i Kuciakovi se totiž pochopitelně s vraždou jejich milovaných stále nesmířili. Bojovat proto nepřestali a nepřestanou. „Netušíte, co prožíváme. Sebrali nám to nejcennější, co jsme měli,“ podotkli příbuzní na adresu bývalého náměstka prokurátora. „Možná i vaším přičiněním byli zastřeleni dva mladí lidé a zničené životy jejich blízkých. Víte, jaké to je?!“ dodali.

Kočner obviněný z vraždy Kuciaka: Chtějí mu přišít i popravu mafiána!

Podle slov matky Martiny Zlatice Kušnírové je jednoznačné, že za vraždou její dcery i novináře Kuciaka nestojí jen pětice obviněných. Je to prý otázkou celého systému. „Od první chvíle tvrdím, že šlo o velké miliony,“ řekla a ukázala přitom na politickou stranu SMER. „Určitě je do toho zapojená celá smerácká mafie a jejich oligarchové,“ podělila se Kušnírová se serverem Pluska.sk.

Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou kdosi zavraždil na začátku roku 2018. Doposud je z vraždy obviněných celkem pět lidí. Údajný objednavatel Marián Kočner, zprostředkovatelka Alena Zs., Tomáš Sz., Zoltán A. a Miroslav Marček, který se před časem policii přiznal, že on byl tím, kdo zmáčkl spoušť. V jeho výpovědi je ale několik vážným rozporů, a proto není zcela jasné, zda doopravdy střílel on.