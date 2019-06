Nové odhalení v kauze Kuciak! Údajný vrah Marček promluvil o střelbě i doznání

Od kruté vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové už uběhl dlouhý čas. Policie mezitím zatkla pět hlavních podezřelých, mezi nimi také Miroslava Marčeka. Ten měl podle původních podezření být „jen“ řidičem najatého zabijáka Tomáše Sz., později se však přiznal, že v únoru 2018 zabíjel sám.

Marček zavedl policii k pistoli, kterou údajně použil při vraždě jiného muže, podnikatele Petra Molnára ve slovenském městě Kolárovo. Poté se zúčastnil i rekonstrukce dvojnásobné vraždy Kuciaka a Kušnírové ve Veľké Mači. Jeho výpověď na místě ale podle slovenských médií vykazovala četné nepřesnosti.

Ty se týkaly jak počtu vypálených střel, tak znalosti místa činu a potýkají se s nimi odborníci na balistiku a soudní znalci. Marček nedokázal ani říct, jak je možné, že tělo zastřeleného novináře se nacházelo ve sklepě, když ho podle svých slov zavraždil v přízemí. Zatímco podle svědkyně Aleny Zs., která byla v souvislosti s vraždou zadržena jako kurýrka peněz za vraždu, vraždu objednal kontroverzní podnikatel Marián Kočner, Marček tvrdí, že za likvidací novináře stojí neznámý Rus.

Je patrné, že jeho výpověď má mnoho trhlin, a především je tu kardinální otázka. Proč se muž, kterému hrozí doživotí, k tak strašnému zločinu vlastně přiznal. Jeho odpověď dozorovému prokurátorovi totiž nepůsobí vůbec hodnověrně.

„Já si myslím, že rodina si zaslouží vědět, co se stalo, jak se to stalo a kdo to udělal,“ prohlásil údajně na otázku, proč se v něm tak najednou hnulo svědomí. Samotné doznání ovšem není postačující důkaz pro odsouzení a policie se případem nadále zabývá a obrací výpovědi ze všech stran.

Marček také tvrdí, že se k vraždě odhodlal až na druhý pokus. Původně měl prý v úmyslu počkat, až bude novinář sám, ale zprostředkovatel vraždy, Zoltán A., prý spěchal, aby svůj čin spáchal co nejdříve.

Investigativní reportér Kuciak, který pracoval pro server Aktuality.sk, byl spolu se snoubenkou zastřelen 21. února 2018 ve svém domě ve vesnici Veľká Mača, ale na zločin se přišlo až o několik dnů později. Kušnírová byla zastřelena jedním výstřelem do hlavy, Kuciak dvěma výstřely do srdce. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů.