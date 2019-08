Lékaři stanovili příčinu smrti patnáctileté dívky ztracené v Malajsii. Agentura Reuters uvedla s odvoláním na malajsijské úřady, že Nora zemřela v důsledku vnitřního krvácení způsobeného nejspíš hladověním a stresem. Daily Mail přinesl detailnější zprávy o tom, že dívce praskla střeva. Chudák holka tak umírala v nesnesitelných bolestech. Motorkářka Natálka (†18) zemřela při bouračce s dovolenkáři: Právě se vraceli z Chorvatska

Podle tamní policie na sobě Nora neměla žádné stopy, které by naznačovaly, že v její smrti má prsty někdo další. O tom původně spekulovala její rodina. Tvrdila, že dívka trpící mentálním i fyzickým postižením, nemohla zmizet bez cizího zavinění. Za informace vedoucí k nalezení dívky původně nabízela v přepočtu 275 tisíc korun.

V džungli přežila týden

Pitva odhalila, že mentálně postižená školačka byla naživu v džungli celý týden. „Nebyly nalezeny žádné důkazy toho, že by byla znásilněna. Rovněž zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o únos," dodala malajsijská policie. Podle malajsijského policejního velitele byla Nora mrtvá dva nebo tři dny, když bylo její tělo objeveno.

Ostatky se nacházely vedle potoka, asi 2 kilometry od ekologického resortu ve vnitrozemí jižní Malajsie, kde byla dívka 4. srpna naposledy spatřena. Policie má za to, že utekla oknem z chaty, ve které spolu s rodinou trávila dovolenou. Rodiče po zmizení ale oznámili, že dívka není samostatná, sama by se nikam nezatoulala a že byla zřejmě unesena. Vyrojila se spousta konspiračních teorií o tom, co by za zmizením dívenky mohlo stát.

