Medvěd zaútočil na mladou dívku: Urval Soně (†14) téměř celou hlavu

Byla to nadějná studentka. Kamarádi ji měli rádi a za dva týdny by oslavila 15. narozeniny. Soňa Černigová (†14) z vesničky Jodva nalézající se v Komijské republice na severu Ruska se jich bohužel nedožila. Osudnou se jí stala chuť na sladkosti. Když si šla koupit čokoládu do místního obchodu, napadl a rozcupoval ji velký medvěd.

Mrtvolu Soni našli místní chlapci. Byla ale tak znetvořená, že ji nepoznali. Zavolali proto policii. Stejný problém s identifikací měl i zděšený otec. Rány na těle jeho dcery byly tak veliké. Medvěd jí svými mohutnými tlapami téměř urval hlavu. Dětská milenka kanibala se vrátila do školy: Valerie (12) se dětem chlubila, že jedla lidské maso!

„Nechtěl jsem věřit tomu, že hledám svou dceru. Všechno bylo jasné, když jsem zavolal na její číslo a jí začal v kapse bundy zvonit telefon,“ řekl zarmoucený táta ruské stránce Argumenty a fakta.

Zemřela za soumraku

Místní lidé si nejdříve mysleli, že se Soňa stala obětí smečky vlků. Jenže lovci pak identifikovali stopy na zemi a bylo nad slunce jasnější, co dívku potkalo. Na školačku před desátou hodinou v noci zaútočil medvěd hnědý. To když se vydala koupit si do obchodu čokoládu. Venku se právě stmívalo. Chyba, která se může stát každému: Julii (†14) spadl mobil do vany a zabil ji

„Medvěd žral pravděpodobně odpadky. Dívka se nacházela poblíž a predátora vyrušila. Zkušení lovci studovali místo incidentu a potvrdili, že stopy patří medvědovi. Vlk nedokáže takto zohyzdit člověka. Takové rány dokáže uštědřit jenom predátor s velkými drápy,“ prohlásil předseda Udorského spolku lovců a rybářů.

Útoky medvědů a vlků