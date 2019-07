Dívka (†10) zemřela v bazénu: Probila ji elektřina ze světla, na které sáhla pod vodou

Venku bylo horko, a tak se McKenzie May Kinleyová (†10) z kalifornského města Citrus Heights rozhodla, že se s kamarády svlaží v rodinném bazénu. Jenže v něm probíhaly opravy a jedno ze světel nebylo dostatečně zabezpečeno. Když se ho holčička pod vodou dotkla, probilo ji. Dívka na následky zásahu elektřinou zemřela.

McKenzie skočila do bazénu s kamarády během parné neděle. „Vím, že závodili z jednoho konce bazénu na druhý. McKenzie se zřejmě dostala na opačnou stranu bazénu a dotkla se drátu ze světla. To je vše, co vím. Poté jsem zvedl nejhorší telefonát svého života,“ řekl místní televizi KCRA zdrcený tatínek Cliff Kinley, který nebyl v době fatálního neštěstí doma.

Nikdo netušil, že je ke světlu připojena elektřina

O děti u bazénu se starala jeho přítelkyně, která zrovna odešla na toaletu. Otec tragicky zemřelé dívky dodal, že světlo se opravovalo, ale nikdo netušil, že je stále připojeno k elektřině. „Každý, kdo sleduje tyto tragické příběhy ve zprávách, si říká, že se to nemůže stát jemu a u něj doma. Já si to také myslela. A stalo se to mě, u mě doma," pláče matka Elizabeth Moore.

Smrtí dívky se zabývá policie