Smrt slavné youtuberky na e-koloběžce: Lidé zuří!

Emily účinkující často i v televizi byla ve Velké Británii velice populární. Bohužel během pátečního večera se zapletla do kolize v Londýně a zemřela. Jela přitom na elektrické koloběžce, kterou jí dal k narozeninám její přítel.

Smrt youtuberky nyní vyvolala řadu emocí. Britská veřejnost nyní volá po prevenci úrazů a začala apelovat na ministry, aby posoudili, zda jsou pravidla pro používání podobných strojů dostatečně přísná.

Je zarážející, že ve Velké Británii podobných strojů přibývá, a přitom je jejich používání na komunikacích nelegální. Mohou totiž dosáhnout i rychlosti 30 mil za hodinu, tedy v přepočtu asi 48 km/h. Jejich uživatelé na to ale neberou zřetel, nebo spíše zákony neznají.

„Používání elektrických koloběžek roste, včetně silnic a chodníků, kde jsou v současné době nezákonné, a proto bychom chtěli vyzvat vládu, aby prozkoumala stávající právní předpisy a zajistila, aby byly vhodné a zaručily maximální bezpečnost všech účastníků silničního provozu,“ řekl mluvčí ROSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents)

Své k tomu řekl i šéf londýnské dopravy Mike Brown. „Sám jsem si říkal, jestli to jejich užívání je bezpečné,“ uvedl. Proti jsou například i bývalí ministři dopravy, jako například Jesse Norman, jenž si myslí, že by se měly elektrické koloběžky používat pouze na soukromých pozemcích.