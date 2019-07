Smrt na přejezdu: Děti (†5 a †8) zemřely se svými rodiči, vlak smetl jejich vůz

Děsivé rodinné neštěstí se odehrálo na železničním přejezdu v Černožicích nedaleko Jaroměře na Královéhradecku. Zemřeli tam čtyři lidé, kteří cestovali v autě - dva dospělí a jejich dvě děti (†5 a †8). Nehoda se stala na přejezdu se světelnou signalizací před 15:00. S autem se srazil spěšný vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové.

Podle předběžného zjištění Drážní inspekce výstražná světla na přejezdu v době nehody fungovala. Škoda byla odhadnuta na 370.000 korun, z toho 120.000 korun činí škody na vlaku a 250.000 Kč na autě. Nehoda se stala na přejezdu v Hradecké ulici, který je nedaleko železniční zastávky.

"Vlak osobní auto tlačil přibližně 300 metrů," uvedla mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Před srážkou jel vlak vysokou rychlostí. Řidič na přejezd vjel po odbočení z hlavní silnice a jel směrem do obce. Lidé v autě podle Ježkové zemřeli na místě nehody. Šlo o muže a ženu ve věku 47 a 32 let a jejich děti staré pět a osm let. Osobní Škodu Fabii vlak zcela zdemoloval.

Fungovalo světelné značení?

"Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Příčiny a okolnosti nehody zjišťovali inspektoři na místě nehody. Zabývali se mimo jiné tím, zda bylo světelné signalizační zařízení na přejezdu funkční. "Dle prvotního šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události bylo přejezdové zabezpečovací zařízení v době nehody v činnosti," uvedl večer Drápal.

Dechová zkouška na alkohol u strojvedoucího vlaku byla podle Ježkové negativní. Policie nařídí soudní pitvu těl všech mrtvých a zajistí vrak vozidla pro jeho případné další zkoumání, dodala mluvčí. Provoz na trati byl několik hodin zastaven. České dráhy pro dopravu v úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří zajistily náhradní autobusovou dopravu. Několik regionálních vlaků České dráhy odřekly.

Ve vlaku se nic nikomu nestalo

Ve vlaku cestovalo asi 80 lidí, nikomu se nic nestalo. Hasiči na místo nehody vyslali evakuační autobus, který cestující z vlaku odvezl do Hradce Králové. Někteří lidé z vlaku si převoz zajistili sami. Na místo dorazili hasiči z Jaroměře a drážní hasiči Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Při vyproštění osobního vozu pomáhali na žádost drážních hasičů i krajští hasiči. Z centrální hradecké stanice vyslali do Černožic speciální technický kontejner určený pro tento typ zásahů.