Stav Jana Kočky ml. (†28) při nehodě: Státní zástupce konečně prozradil, co měl v těle

Při bouračce zemřel jak Jan Kočka, tak i řidič Miloslav V. (†28), do kterého to při šílené jízdě v protisměru luxusním mercedesem čelně napálil. „Řidič mercedesu měl 3,5 g/kg ethanolu v krvi (3,5 promile, pozn. red.) a blíže nespecifikované malé množství kokainu,“ napsal Blesku státní zástupce Martin Staněk. Stalo se tak po téměř šesti měsících od nehody.

Chlapi, neblbněte! Opilý Kočka ml. nabízel policii tisíce i lístky na Matějskou! Bál se táty...

Uvalili embargo

Vnuk známého kolotočářského bosse Václava Kočky (77) jel nad ránem po dálnici z Prahy. Na exitu 35 u Vrbové Lhoty z dálnice sjel, otočil se a začal se vracet v protisměru. Po dvou kilometrech se pak čelně srazil s náklaďákem. Na případ bylo poté nepochopitelně uvaleno informační embargo. Policie se na příkaz státního zastupitelství nesměla k podrobnostem vyjadřovat.

Řekli jen část

Až v polovině prosince policie kápla božskou, když dostala povolení »pustit« část informací. „Provedeným toxikologickým vyšetřením v rámci nařízené pitvy byl u mrtvého řidiče terénního vozidla zjištěn výskyt významného množství alkoholu i výskyt omamných a psychotropních látek,“ řekl tehdy policista Pavel Truxa. Nyní se po dotazu Blesku dostaly ven i konkrétní informace.

Psychiatr Karel Nešpor: Tolik alkoholu? U řady lidí bezvědomí!

Podle Bleskem osloveného odborníka je neuvěřitelné, že Jan Kočka zvládl usednout za volant. „Řada lidí by v tomto stavu nezvládla ani nastartovat,“ myslí si psychiatr Karel Nešpor, který se specializuje na léčbu závislostí. Ten popsal i to, jak se s 3,5 promile alkoholu a malým množstvím kokainu může »řidič« cítit. „Vidí jen úzce neboli tunelově a nerozpozná zelenou a červenou barvu. Má také velmi prodloužené reakce, sklony riskovat, špatný odhad vzdálenosti, obtíže při zatáčení, špatně zpracovává informace a je i bezohledný. Není vůbec schopný vnímat souvislosti svého jednání a dochází i k hrubým chybám, kdy si může splést brzdu s plynem,“ popisuje Nešpor.

Děsivě vysoký obsah alkoholu v krvi?! Zvěsti o opilosti Jana Kočky (†28) se šíří po internetu

Problém je pochopitelně i kokain. „Kvůli alkoholu řidič nemusí vidět některé věci na silnici, ovšem kvůli kokainu má naopak halucinace a může vidět věci, které tam nejsou,“ říká psychiatr. Jak je možné, že Kočka vůbec kus uřídil? Spekuluje se, že musel jet přes 30 kilometrů z Prahy až na Nymbursko. „Jestliže řídil několik let, má to zautomatizované, jako když letadlo letí na autopilota. Když se pak objeví překážka, člověk není schopen reagovat. Vždyť takováto extrémní dávka alkoholu by u řady lidí vyvolala bezvědomí,“ tvrdí Nešpor.

Velkolepý pohřeb

Stovky smutečních hostů, pláč a okázalý průvod, který zablokoval pražskou Vinohradskou ulici... Pohřeb Kočky byl ukázkou moci a bohatství známého kolotočářského klanu. Údajně stál 2 miliony a rozloučit se přišli například zpěváci Michal David, Daniel Hůlka, moderátoři Richard Genzer a Michal Suchánek nebo modelka Andrea Verešová. Tehdy po obřadu v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad následoval smuteční průvod, při kterém ostatky zesnulého převezl kočár tažený koňským spřežením přes Vinohradskou třídu na Olšanské hřbitovy. Řadu lidí tryzna dopálila především proto, že Kočka zabil svojí jízdou jiného člověka.

Kočkův hrob na jeho narozeniny zaplavily umělé růže: Vzpomínají na něj i na sociálních sítích

Víte, že...

Policie případ vyšetřovala nejprve jako usmrcení z nedbalosti a poté jako obecné ohrožení? Kvůli smrti viníka však musela celou věc odložit.