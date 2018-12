Děsivě vysoký obsah alkoholu v krvi?! Zvěsti o opilosti Jana Kočky (†28) se šíří po internetu

Konec nepochopitelně dlouho tutlaného tajemství. Jan Kočka mladší (†28) zabíjel při smrtelné nehodě na D11 pod vlivem alkoholu i drog. To, o čem se už od září spekulovalo, potvrdila nařízená soudní pitva. Nadále však není jisté, jak moc intoxikovaný byl. Před několika měsíci se však objevila informace, že měl mít v krvi závratných 4,65 promile!

Policie ve čtvrtek konečně uvolnila první informace o toxikologickém zkoumání v případu Jana Kočky. Ten ve svém terénním Mercedesu G najel koncem září brzy ráno do protisměru na dálnici D11 a po několika kilometrech se ve vysoké rychlosti střetl s nákladním vozem. Také řidič náklaďáku Miloslav (†28) byl namístě mrtvý. Konečně! Policie zveřejnila výsledky pitvy Jana Kočky (†28): Alkohol a drogy!

„Provedeným toxi vyšetřením byl v rámci pitvy u mrtvého řidiče terénního vozu zjištěn výskyt významného množství alkoholu i výskyt omamných a psychotropních látek,“ potvrdil Blesku policejní mluvčí Pavel Truxa. Už v říjnu přitom proskočila sociálními sítěmi informace (bez udání zdroje), že měl mít Kočka v krvi 4,65 promile. I pro člověka zvyklého na pravidelnou konzumaci alkoholu jsou přitom smrtelné už 4,5 promile. Jan Kočka ml. by musel během osmi hodin vypít přibližně 15 piv a 15 velkých panáků vodky.

S kolika promile šofér usedl za volant, ale Truxa neupřesnil ani ve čtvrtek. Neuvedl ani, jaké omamné látky mu v těle kolovaly. Stále také není jasné, proč i základní informaci o alkoholu a drogách státní zastupitelství tak dlouho tajilo.

Video Pohřeb Jana Kočky (†28): Kočár s rakví, průvod Prahou a emoce rodiny! - redakce Blesk 1080p 720p 360p REKLAMA

Tento týden policie Kočkův čin překvalifikovala z usmrcení z nedbalosti na zločin obecného ohrožení. „Ke změně právní kvalifikace došlo po vyhodnocení dosud shromážděných důkazů,“ upřesnil státní zástupce Milan Buch. Zásadní byly výpovědi svědků a znalecké posudky z oboru dopravy, které měly kromě jiného zjistit, zda se Kočkův teréňák nedostal do protisměru vlivem technické závady. Policie prý velmi dobře zmapovala jeho způsob jízdy i chování. Vyšetřování převzali nyní krajští kriminalisté, kteří se podle Truxy seznamují s celým spisovým materiálem.

Výsledky vyšetřování přinutily policii jednat! Smrtící jízda Kočky ml. (†28) na D11

Co se stalo na dálnici D11

Tragická nehoda se stala 28. září brzy ráno na 32. kilometru dálnice D11 nedaleko Kostelní Lhoty. Po střetu Kočkova luxusního terénního vozu Mercedes G s nákladním autem oba vozy vzplály. Oba řidiči byli na místě mrtví. Škoda byla tehdy předběžně odhadnuta na tři miliony korun. Kdyby Kočka nehodu přežil a soud by ho uznal vinným, mohl by strávit ve vězení až patnáct let.