Konečně! Policie zveřejnila výsledky pitvy Jana Kočky (†28): Alkohol a drogy!

Tragická autonehoda, při které korunní princ kolotočářského klanu Jan Kočka ml. (†28) vjel do protisměru a podle všeho způsobil smrt řidiče Miloslava (†28), získala nyní jasné obrysy. Výsledky komplikovaného toxikologického vyšetření prokazují, že před nehodou pil a užíval drogy.

To, že drogy a alkohol měly podíl na smrtelné autonehodě, při které 28. září 2018 na dálnici D11 došlo ke ztrátě dvou mladých životů, potvrdil Blesku tiskový mluvčí Krajského policejní ředitelství policie Středočeského kraje Pavel Truxa. Případ si totiž převzali krajští kriminalisté, kteří se nyní seznamují s celým spisovým materiálem.

„Provedeným toxi vyšetřením byl v rámci pitvy u mrtvého řidiče terénního vozu zjištěn výskyt významného množství alkoholu i výskyt omamných a psychotropních látek,“ řekl Truxa.

Fakt, že byl Jan Kočka ml. pod vlivem omamných látek, vrhá také nové světlo na jeho nepochopitelné jednání, ke kterému krátce před nehodou došlo. „Řidič osobního vozu jel původně ve směru z Prahy na Hradec Králové, sjel na 35. kilometru, odkud se pak stejnou cestou vrátil, ovšem do protisměru. Pokračoval tedy na Prahu, ale ve špatném směru,“ popsala tehdy Blesku mluvčí středočeských policistů Martina Fejfarová.

Na sociálních sítích se dlouho spekulovalo o tom, že mohl být Kočka právě pod vlivem omamných látek. V protisměru ujel celé dva kilometry, než svým luxusním vozem narazil do vozu Miloslava. Autonehoda tehdy skončila požárem, který děsivě poznamenal těla řidičů. V plamenech skončil také terénní vůz Jana Kočky.

„Nechápeme, jak se tato tragédie mohla vůbec stát. Zničila životy nejen naše, ale i rodiny řidiče, do kterého můj syn nepochopitelně narazil. Vypadá to, že nehodu způsobil náš syn, ale o to není náš smutek menší a celá naše rodina soucítí i s rodinou druhé oběti,“ řekl tehdy Blesk.cz Jan Kočka starší (51).

Kočkova rodina Janovi vystrojila velkolepý pohřeb, který zastavil na čas provoz na Vinohradské třídě. Jen za květinovou výzdobu kostela, věnce na hřbitově a okvětní lístky, kterými byla vystlána cesta smutečního průvodu, zaplatila rodina 700 tisíc korun. Okázalý průvod ale stěží mohl smýt žal, který jeho nejbližší cítili. Vše nyní bude navíc kalit zjištění, že korunní princ kolotočářské dynastie byl v době nehody natolik opilý a zfetovaný, že vjel do protisměru a na dálnici zabil nevinného člověka.