Ve škole jedla mrkev, když vtom se zničehonic začala zeleninou dusit. Odběhla na záchod, kde se jí udělalo hodně špatně. Žačka páté třídy Belmontské komunitní školy v massachusettském Worcesteru Marilyn Ofobiová Korankyewaaová (†10) byla po kolapsu převezena do nemocnice. Tam však zemřela.

Malá dívenka poté, co se jí udělalo při jídle špatně, běžela na záchod, kde zkolabovala. Naštěstí s ní byla kamarádka, která když viděla, že je zle, okamžitě zalarmovala zaměstnance školy a přivolala pomoc.

„Začala kašlat. Odběhla na záchod. Naštěstí tam šla s kamarádkou, která utíkala hned zpět, když si Marilyn začala stěžovat, že se něčím dusí,“ řekl televizi WCVB její strýc Ken Asafo-Adjei.

Školačka zemřela v nemocnici

Dívence ve škole poskytli první pomoc a zavolali ihned ambulanci, která ji převezla do nemocnice. Tam však po nějaké době zemřela. Zdrcená rodina nyní chce vědět, co se v osudnou chvíli dívce stalo.

„Jdete na záchod, a nikdo tam není. Nevíme, co se stalo. Nechci nikoho obviňovat, ale kdyby měla škola nějaký systém v hlídání, byl by to dobrý postup,“ řekl TV místní farář a rodinný přítel John Amoah.

Pitva snad přinese pravdu