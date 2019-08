Krásnou Michaelu (†24) ubodal šílenec: Vykřikoval při tom „Alláhu akbar!“

Předměstí australského velkoměsta Sydney bylo 13. 8. svědkem šíleného útoku mladíka, který byl později identifikován jako Mert Ney. Běhal po ulicích a kolemjdoucí ohrožoval nožem. Jednu ženu nakonec zranil, než se ho hrstce odvážných podařilo zpacifikovat. Použili k tomu řadu nezvyklých předmětů včetně židle, páčidla nebo přepravky na mléko, uvedl Daily Mail.

Zakrvácený muž vykřikoval náboženská hesla jako „Alláhu akbar“ a další. Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů však jednal na vlastní pěst a není napojen na žádnou teroristickou buňku. Podle svědků byl patrně pod vlivem drog, protože měl rozšířené zorničky. Policie po zadržení muže zjistila, že předtím zabil mladou ženu, se kterou se podle strážců zákona sešel za účelem placeného sexu.

Máma oběti nic netušila

Zavražděná žena byla nyní identifikována jako Michaela Dunnová. „Byla to překrásná milující žena, která studovala na univerzitě a hodně cestovala,“ řekla Nine News její máma. O tom, že si přivydělávala jako prostitutka, neměla žena nejspíš vůbec ponětí. TV stanice Channel Seven uvedla, že měl Ney v minulosti problémy se svým psychickým stavem i se zákonem. Policie ho dříve chytila s boxerem. Saša znásilnil Viktorii (†20), pak jí uřízl hlavu před zraky své přítelkyně. Odsoudili ho na Štědrý den

Podle jeho spolužáků ze střední školy byl vrah vždy podivín. „Vždycky jsem si myslel, že je trochu divný. Pořád na facebook postoval, že konvertuje k islámu a podobné věci. Nikdy jsem si ale nemyslel, že to zajde tak daleko,“ prohlásil muž, který chce zůstat v anonymitě. Neyova sestra se po útoku veřejně omluvila obětem.

Sestra šílence: Chci, aby trpěl