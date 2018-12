Saša znásilnil Viktorii (†20), pak jí uřízl hlavu před zraky své přítelkyně. Odsoudili ho na Štědrý den

Když šla za ním do bytu, myslela si, že se jí nemůže nic stát, protože byla doma i jeho přítelkyně. Krásná studentka architektury Viktoria Povesma (†20) byla napadena a dvakrát znásilněna Alexandrem Altapovem (30) v ruském Tomsku. Poté ji agresor vzal do koupelny a před zraky své partnerky Jekatěriny jí uřízl hlavu.

Rodina Viktorie po ní nechala vyhlásit loni v červnu pátrání poté, co se nevrátila domů. Jenže netrvalo dlouho a policie učinila děsivý nález. Hlava Viktorie byla objevena v tomské botanické zahradě. Zbytky těla byly roztroušeny v popelnicích po celém městě.

„Během hádky s obětí, když ji chtěl zabít, jí zmáčkl krk oběma rukama, dokud nepřestala jevit známky života. Tento zločin spáchal s použitím nože, rozřezal ji a její části roztrousil v různých oblastech Tomsku,“ řekla v síni soudkyně Anastasia Kartseva. Viktoria byla přitom před smrtí dvakrát znásilněna. Hlavu krásné Viktorie (†20) našli v botanické zahradě, před smrtí byla znásilněna

Soud na Štědrý den

Vrah ji zabil poté, co vyhrožovala, že ho udá na policii. Přítelkyně Saši známá jenom jako Jekatěrina všemu přihlížela a poté mu pomohla se zbavením částí mrtvoly. Soud ji teprve čeká. Saša byl poslán na Štědrý den za mříže na 24,5 roku. Jde totiž o známého sexuálního delikventa.