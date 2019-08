„Jsme šokování a zděšeni,“ uvedla rodina podle webu Metro. K nepochopitelnému napadení Natalie došlo 28. července v barbadoském Christ Churchi, když byla na návštěvě u svého zdravotně postiženého bratra. Někdo se vloupal do domu, a když spala, snažil se ji uškrtit. Když se mu to nepovedlo, ženu zapálil. Zranění byla tak devastující, že Natalie utrpěla popáleniny na 70 % těla.

Hrdá lesba

V nemocnici bojovala o život již několikrát. Tentokrát však neměla šanci. Zemřela 6. srpna. „Pro někoho, kdo bojoval už tolikrát, je nepochopitelné zemřít tímto způsobem,“ řekla webu neteř zavražděné Ashley Bestová. „Je to všechno prostě hanba. Řekla, že chce žít život naplno, protože jí byl málem vzat,“ dodala sklesle. Natalie žila dlouhé roky otevřeně a hrdě jako lesba. Byl to důvod, proč byla napadena a zavražděna?

Byla to bojovnice, říká kamarádka

Byla přitom tolik inspirativní a během svého života vyzkoušela několik zaměstnání včetně vrátné a kosmetičky. „Byla opravdová přeživší a bojovnice, která toho vydržela v životě tolik, ale vždycky šla dál a měla opravdovou vášeň pro to, aby žila naplno nehledě na to, čím si prošla,“ řekla rodinná přítelkyně Mitra Wikesová. Podle ní Natalie často navštěvovala Barbados, aby se po smrti matky a strýce starala o svého postiženého bratra.

Policie pátrá po vrahovi

„Také proto je srdcervoucí, že jí vzali život takto krutým způsobem,“ dodala. Mluvčí Královské barbadoské policejní jednotky prohlásil, že v souvislosti se smrtí Natalie nebyl dosud nikdo zatčen. Web Stabroek News však informoval, že strážci „pátrají po muži, který se vloupal do domu, škrtil ženu, polil ji hořlavinou a pak dům podpálil.“ Po Natalii zůstaly tři děti ve věku 10, 20 a 26 let. Příbuzní nyní prostřednictvím sbírky vybírají peníze na převoz těla maminky do vlasti.