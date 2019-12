Vzala ho do své rodiny, protože si myslela, že jí dá lásku. Paul W. Ferguson (†42) však do domova ve Watertownu v americkém státě Connecticut přinesl jenom smrt. Poté, co si děti jeho přítelkyně Dani Jetteové (40) stěžovaly, že kouří uvnitř domu, se chopil zbraně a zastřelil je. Pak obrátil zbraň proti sobě.