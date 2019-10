Kdysi dávno chodil s její matkou, ale byla to nakonec sympatická Sammy-Lee Lodwigová (†22), do které se Jason Farell (49) zamiloval. Pro mladou ženu to znamenalo tragický konec. Muž z anglického Swansea na mladičkou přítelkyni začal žárlit, svázal ji a krutě ubodal.