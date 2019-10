Desetiletý kriminál hrozí někdejšímu učni za to, že vloni 9. dubna zaútočil pěstí na Josefa P. Ten se jen snažil zabránit šarvátce mezi obžalovaným a jeho sokem (58). Mladík mírumilovného Josefa P. praštil. Ležícího nechal osudu, a z místa zmizel.

„Srazil jej úderem pěstí. Poškozený padal vzad a dopadl týlem hlavy na asfalt, načež zemřel,“ řekl v závěrečné řeči žalobce Vít Legerský. Podotknul, že se Martin B. ke všemu přiznal, postupem času ale obrátil. Začal tvrdit, že se jen bránil poté, co ho měl praštit nejprve Josef P. Krajský soud v Ostravě žádá o zproštění.

Rvačka nebyla první

Josefa P. měl usmrtit poté, co se týž den účastnil již několika rvaček. První v třinecké pivnici, kdy se ale opravdu jen bránil muži, který jej napadl a kterého za útok na Martina B. již odsoudili. Následovala pak cesta městem, a další útoky.

„Přišel s kamarády k nám ke stolu na zahrádce, bylo vidět, že už mají nějakou rvačku za sebou. Vrávoral, byl jako nepříčetný. Vygradovalo to v konflikt, kdy jsem mu odmítl dát napít vodky, zvedl stůl a hodil ho po mě a mé přítelkyni,“ řekl soudu svědek.

Jako smyslu zbavený

Martina B. přitom dobře znal. „Když se napil, býval nepříčetný, samé narážky, útoky. Měl napadnout též ženu s kočárkem. Kam on přišel, tam se to mlelo. Josef se jen snažil zabránit další rvačce, a není už mezi živými,“ uvedl svědek. Byl to právě on, který poskytoval Josefovi P. první pomoc. Bylo už ale pozdě.

„Sebeobrana a nešťastná náhoda,“ obhajuje se stále obžalovaný bijec, známy jako postrach Třince. „Jak se napil nebo nafetoval, měnil barvu v obličeji, řval a hned šel na pěsti. Neumí pít, měl by se léčit, taky s tou svou agresivitou,“ tvrdí jeho kamarád.

VIDEO: Se 4 promile pustil plyn a čekal. Mohl zabít 21 sousedů.