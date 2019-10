O'Brien při potyčce v baru, který se nalézá v londýnské čtvrti Eastcote, vytáhl v říjnu 2015 na Joshe Hansona (†21) kudlu. Podřízl ho tak brutálně, že mu podle informací od soudu udělal 37 centimetrů dlouhou ránu od levého ucha až po pravou část hrudníku, uvedl web My London.

Útěk do Česka

Vědom si toho, co napáchal, dal se na útěk. Nasedl do soukromého letadla a pláchl do kontinentální Evropy. Nějakou dobu se schovával v Česku. Protože se bál, že bude polapen, nechal si v Praze předělat tetování. Bál se totiž, že by se mohlo jednat o poznávací znamení, podle kterého by ho mohl někdo identifikovat. Žena (†24) se musela dívat, jak jejím dětem (†4 a †5) vrah řeže hlavy: Teprve potom zabil ji

Jméno syna si nechal přetetovat na sovu a lebku, které překrývají téměř celá jeho záda. „Když jsem ho během třetího sezení začal tetovat, rozbrečel se jako miminko a říkal, že to hodně bolí,“ vypověděl policii pražský tatér, který si říká Thiago, policii. Z Česka poté vrah pláchl do Rumunska.

Doživotí v base