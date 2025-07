Milovníci porna v šoku: Náhlá smrt slavné herečky!

Kylie se do průmyslu pro dospělé dostala v roce 2016. Za bezmála deset let v branži stihla natočit přes 200 pornografických filmů. Pracovala pro známá studia jako Vixen Media Group a nebo Brazzers. V roce 2017 se také objevila v dokumentu od Neflixu s názvem Hot Girls Wanted: Turned On, kde otevřeně mluvila o svém boji se závislostmi na drogách, informoval deník New York Post.

Rodina založila sbírku pro pokrytí nákladů na převezení Kyliina těla zpět domů do Oklahomy. „Kylie byla dcera, která urputně milovala, sestra, která nikdy neopustila, a kamarádka, která vždycky přišla na pomoc,“ napsali příbuzní v jejím popisku. „Byla ten typ člověka, který každého bral za rodinu,“ dodali.

Na populární herečku zavzpomínala i slavná pornografická společnost Brazzers, u které Kylie často točila. Celý tým zpráva velmi zaskočila. „Kylie si budeme pamatovat pro její smích, laskavost a světlo, které z ní pokaždé vyzařovalo,“ napsali na síti X. „Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině, přátelům i všem fanouškům,“ uzavřelo studio.