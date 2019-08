Matka utýraného Marečka (†3): Vlastnímu dítěti nepomohla, hrozí jí 5 let v base.

Matka, nebo monstrum? Simona T. (19) z Loun je obviněná z ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci. Kdyby podle policie nebyla ke svému synovi Marečkovi tak lhostejná, mohl by možná ještě žít. Ze smrti dítěte je obviněn její partner.

„Je spolupachatel, měla by jít sedět!", „Nešlo jí o kluka, bála se jen o sebe!", „Co je to za matku, když dopustila smrt svého syna?" - tak hodnotí lidé Simonu T. (19) z Loun, která letos v únoru přišla o syna (†3). Toho měl utýrat Josef K. (21).

Muž v těchto dnech stojí kvůli vraždě Marečka před soudem. Simona všemu přihlížela, a jak vypověděla u soudu, občas sama chlapce seřezala tak, že měl na zadečku velké modřiny. Svoji výpověď ale nedokončila, po přestávce se do soudní síně už nevrátila.

Matka k soudu nepřišla

„Nepřišla ani na další dvě líčení, ve středu by ji proto měla předvést policie," sdělila soudkyně Halka Lacinová. Mladé matce už zřejmě došlo, že právě ona mohla týrání svého syna zabránit a je tak zřejmě spoluodpovědná za Marečkovu smrt.

To si ostatně myslí i Okresní státní zastupitelství v Lounech, které na ženu podalo obžalobu. „Z přečinu ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci," řekla Blesku státní zástupkyně Radka Pavlišová. Simoně T. tak hrozí až 5 let ve vězení.

Rozhodne znalkyně?

Ve výpovědi obžalovaného Josefa K. jsou nesrovnalosti, týkající se kousanců a spálenin na tělíčku mrtvého Marečka. Muž údajně chlapce kousl jen jednou, když už nejevil známky života. Popálená místa zřejmě od cigaret vysvětlit nedokázal.

Bude proto záležet na další výpovědi Simony T. a případně znalkyně z oboru patologie. Josefa K. nejdřív policie obvinila ze zabití, později překvalifikovala jeho chování na týrání a vraždu. Hrozí mu až výjimečný trest.