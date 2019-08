Ukrutná muka zažíval tříletý Mareček, kterého týral otčím Josef K. (21). Bezbranného chlapce pálil cigaretami, kousal ho, bil ho vařečkou a fackoval ho. S brutálním mužem v současné době u Krajského soudu v Ústí nad Labem probíhá soud a právě tam zaznělo šokující svědectví soudní znalkyně, která prozradila, co vedlo ke smrti nešťastného chlapečka!

Děsivý případ týrání rozplétá Krajský soud v Ústí nad Labem. Před tamním soudem probíhá proces s Josefem K., který je obžalovaný z vraždy tříletého Marečka z Loun. Josef K. měl malého chlapce brutálně týrat.

Záchranáři byli v šoku

Mareček zemřel v polovině února. U soudu vystoupila už celá řada svědků. Při jednom ze soudních stání soudkyně přečetla svědectví záchranářů, kteří nebohého chlapce našli mrtvého. „Chlapeček ležel na stole v pravém rohu pokoje a jevil jasné známky smrti. Jak ve vlasech, tak na tváři měl odbarvující se modřiny od fialové až do modra,“ stálo ve výpovědi záchranářů. „Překvapilo mě, že byl nahý, protože byt byl studený, připadalo mi, že tam byla zima,“ znělo dále ve výpovědi jednoho ze záchranářů.

Před soudem již stanula i chlapcova máma Simona T. Devatenáctiletá Simona, která stane před soudem za pár týdnů, uvedla, že Josef K. brutálně týral chlapce od začátku roku. Malého chlapce podle jejích slov chtěl Josef K. převychovat. Marečka proto pálil cigaretami, fackoval ho, bil ho vařečkami. Brutální zacházení s malým dítětem vedlo k tomu, že chlapec začal být apatický, což mělo Josefa K. rozčílit.

Rána mu otočila hlavu

Měl na něj křičet, proč nemluví. „Fackoval ho ze strany na stranu. Když malej začal slinit a krvácet z pusy, odsával mu to brčkem. K tomu jsem podala vařečku, aby se dostal do jeho sevřené pusinky,“ uvedla Simona ve výpovědi na policii. Malé dítě měl nakonec popadnout a pouštět na něj ve vaně ledovou vodu. „Ve vaně mu dal pak Pepa velikou facku. To byla nejšílenější facka za ten večer, otočil hlavu, přišlo mi, že se asi uhodil o vanu. Těch facek bylo několik,“ dodala Simona.

Zpřetrhání míchy a otok mozku

Před soudním senátem stanula i soudní znalkyně, která uvedla, že právě poslední facka byla fatální. Silný úder způsobil zpřetrhání míchy, což vedlo ke smrti. „To potrhání nervových vláken v důsledku té velké rány do hlavy chlapečka. Mozek i ta mícha na to poranění reagovaly otokem,“ uvedla podle tn.cz patoložka a soudní znalkyně Andrea Vlčková. „Došlo k útoku, který zcela vybočil z běžného napadání, kterému byl poškozený vystaven a právě tato rána vedla ke smrti,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan. Josefovi K. hrozí až doživotní vězení a matce pět let.