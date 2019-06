Bude mít utýraný Mareček (†2) z Loun pomník až v Praze?

Ta ale s nikým nekomunikuje a rodina tak nemá jak a kde uctít chlapcovu památku. „O žádném hrobečku nevím, není kde za něj zapálit svíčku nebo položit květinu,“ řekla Blesku babička utýraného chlapce Libuše (40).

Už brzy by ale mohl mít chlapec alespoň vlastní pomník na Vinohradském hřbitově v Praze. „Četla jsem diskuze lidí na sociálních sítích, kde psali o různých sbírkách. Viděla jsem, že by to mohli udělat špatně, bez souladu se zákony, proto mě napadlo, že se toho chopím,“ vysvětila Kateřina Majdyšová (42) ze Zlínska, která případ sledovala v médiích.

Ta založila spolek Nebuďme lhostejní a snaží sehnat peníze na zhruba metr a půl vysoký pomník. „Biologický otec chlapce i jeho rodina si nepřejí umístění pomníku v Lounech. Vzhledem k okolnostem, za jakých chlapec zemřel, je to pochopitelné. Přesné místo ještě vybíráme,“ doplnila organizátorka sbírky. Mohlo by to ale být i v Praze. Na transparentním účtu je nyní bezmála 17 tisíc.

Mučitelem otčím?

Chlapec letos v únoru podlehl zraněním, která mu způsobil jeho otčím Josef K. (21) Ten měl podle svědků chlapce mlátit, tahat za vlasy a dokonce o něj típat cigarety. Policie Josefa K. obvinila z vraždy a hrozí mu až doživotí.